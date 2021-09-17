李 彬 付晓东

8月3日，陕西省榆林市的毛乌素沙漠腹地中传出阵阵掌声和喝彩声，这是兰州石化公司长庆乙烷制乙烯项目指挥部人员和参建单位人员一同庆贺该项目投料开车一次成功，生产出合格产品。

该项目是具有自主知识产权的乙烷制乙烯项目，也是中国石油炼化业务转型升级规划的重点项目。2019年1月4日，国家发改委、工信部联合发文，正式将该项目列为国家乙烷裂解制乙烯示范工程。

优化乙烯产业布局

为应对全球新能源革命和新技术挑战，深化供给侧改革，优化国内乙烯产业布局，长庆乙烷制乙烯项目在立项之初就被寄予厚望。中国石油天然气集团有限公司董事长、党组书记戴厚良表示：“项目各参建单位要共同努力，把乙烷制乙烯工程建成精品工程、绿色工程、效益工程、阳光工程。”

项目参建各单位坚持一家人一条心、一个目标一股劲，严把施工质量，全力打造精品工程。

盛夏，烈日炙烤，酷热难当，兰州石化榆林化工有限公司施工管理部副主任陶永军在不到两个月的时间内，完成1600万立方米土方拉运工作。

寒冬，毕业不久的硕士研究生王晶晶裹紧棉衣坚守在一线，跟踪整改已查出的问题，保障装置的安全开工。

从破土动工到投料生产，一般需要36个月才能完成的装置，长庆乙烷制乙烯项目施工建设只用了短短的24个月。

长庆乙烷制乙烯项目及时建成投产，对上游业务稳产、炼化业务转型升级、拓展拓深全产业链发展和推动地方经济建设都具有显著的意义。

生产水平不断提升

15年前，兰州石化公司乙烯项目采用石脑油裂解制乙烯生产路线，技术设备都依赖国外。榆林化工有限公司党委书记马建华表示：“如今，长庆乙烷制乙烯项目采用中国石油的自主技术，乙烯收率达到80%。生产技术、关键设备乙烯三机和集散控制系统都实现了国产化。”

借助5G技术应用和“互联网+”的优势，兰州石化将长庆乙烷制乙烯项目倾力建设成智能化工厂。

榆林化工有限公司副总经理马永利介绍说：“智能化工厂建设，通过构建智能设备、智能电网的大数据管理，实现生产系统优化、自检和问题预警，并打通与综合统计、物流、仓储、计划等统建和自建系统的数据通道，全面感知生产状态，打造具有全厂优化、实时跟踪功能的生产管控一体化体系。”

环保指标多项领先

能耗、物耗、乙烯收率，是衡量乙烯装置技术水平的关键指标，也是实现效益最大化的管控点。

长庆乙烷制乙烯项目乙烯装置长何超时刻关心着燃料气的消耗和炉壁温度检测。在乙烯裂解炉点火烘炉的1个月时间内，何超不断检测检验，最终汇总出平均温度为43摄氏度，达到他对炉膛保温的心理预期值。何超满意地说：“检测结果至少说明了两个问题，一是裂解炉设计水平高超，二是施工质量过硬。”

相较传统乙烯裂解炉工艺，新型烟气脱硝技术的应用，使长庆乙烷制乙烯项目氮氧化物排放比常规裂解炉装置降低70%，实现废气超低排放。

项目配套污水处理厂采用催化氧化处理废碱、“超滤+反渗透”及蒸发结晶新技术应用，实现废水深度回用，回用率达到95%。在当前技术支撑下，多项环保指标世界领先。

兰州石化公司执行董事、党委书记李汝新介绍：“采用先进技术实现低能耗、低物耗、高收率生产的长庆乙烷制乙烯项目将为整个行业的绿色低碳发展提供有益借鉴。”

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 10 版）

(责编：赵欣悦、白宇)