本报广州9月16日电 （记者王政）在今天开幕的第十七届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛上，小米、京东、东风商用车、格力、惠普等11家中外大企业向全球中小企业发布采购大单——2022年度计划采购产品和服务总额共计8263亿元。

“论坛特别设立大企业采购信息发布环节，是为中小企业办实事、送实惠的一次有益尝试。”工业和信息化部副部长徐晓兰介绍。

“发挥大企业带动作用，大力推广使用中小企业的产品和服务，既是发展所需，更是责任所在。”小米集团合伙人、总裁王翔说，小米此次向中小企业发布的采购额总计1539亿元。

徐晓兰指出，着力构建产业生态，是下一步支持中小企业创新发展、做优做强的重点措施之一。工信部鼓励符合条件的中小企业积极参与建链、补链、固链、强链、延链，推动中小企业与产业链上下游企业协同发展。支持龙头企业以产业链、创新链、资金链为纽带，推动大中小企业合作，构建创新协同、产能共享、供应链互通的新兴产业生态。

《 人民日报 》（ 2021年09月17日 10 版）

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