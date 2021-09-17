原标题：贝壳如视助力打造迪拜世博会“云上中国馆”

9月16日，2020年迪拜世博会中国馆合作单位授牌仪式在京举行。贝壳正式成为“2020年迪拜世博会中国馆指定VR线上服务商”，贝壳旗下如视团队负责本次合作的技术落地。

如视通过自主研发的激光三维扫描相机伽罗华和云端VR场景构建算法实现对世博会中国馆物理空间1:1线上复刻，打造“云上中国馆”。届时，中国在航天探索、信息技术、现代交通、智慧生活等方面的发展成果都将通过“云上中国馆”生动、立体地呈现在世界舞台上。

2020年迪拜世博会以“沟通思想，创造未来”为主题，将于2021年10月1日正式开幕。

在6个月的展期内，如视将持续为“云上中国馆”提供技术服务和支持，不断对“云上中国馆”进行迭代和升级，包括创新性地探索将全景视频融入“云上中国馆”的VR画面中，丰富线上观众的多媒体参观体验，展现中国科技创新的独特魅力。贝壳持续以技术驱动行业创新，积极探索科技赋能美好生活的渠道和方式，进一步释放VR技术落地的价值。

(责编：曹淼、李源)