黄俊毅

原标题：猪肉价格为何跌跌不休

9月15日，大连商品交易所生猪期货2201主力合约以14110点报收，再创新低。7月份以来，为应对生猪和猪肉价格过快下跌，国家发展改革委会同有关部门合计挂牌收储5万吨中央冻猪肉储备，并指导各地同步收储，稳定市场预期。此前，业内人士普遍预计，遵照历年规律，今年三季度猪价将出现季节性回升。如今中秋、国庆双节临近，猪价仍深度下跌。猪价为何跌跌不休？对此，记者采访了业内专家。

供给增加消费低迷

“供给增加、消费低迷，导致生猪和猪肉价格再次连续回落。”9月16日，中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇对经济日报记者说。

从周价看，农业农村部监测的500个集贸市场生猪价格，自今年7月份第4周反弹至每公斤15.93元后，再次连续7周回落，9月份第2周跌至每公斤14.08元，环比下跌3.8%，同比下跌62%。农业农村部监测的集贸市场猪肉价格，自今年7月份第2周回升至每公斤26.34元后连续9周回落，到9月份第2周为每公斤23.91元，环比下跌2.1%，同比下跌57.3%。

对猪价持续深跌，朱增勇认为应从供给和消费两方面寻找原因。

从国内供应看，生猪出栏量连续3个月同比激增，超过了今年春节消费高峰期。5月份至8月份，全国定点屠宰企业生猪屠宰量均明显高于消费高峰期的1月份，且同比增幅持续增加。8月份，全国定点屠宰企业生猪屠宰量同比仍大幅增长97.5%，成为自2020年以来屠宰量最高的月份。而通常情况下，这几个月都是生猪出栏量相对较低的月份。

从进口看，猪肉等肉类进口量大，价格保持低位。虽然自4月份起，我国猪肉进口环比开始下降，但月进口依然保持在30万吨以上。今年前7个月全国猪肉进口累计达266万吨，同比增长3.9%。鉴于8月份猪肉价格并未出现预期中的上涨，进口贸易商开始看跌后期市场，猪肉冻品价格下调到每吨10000元至15000元。

从消费看，受新冠肺炎疫情等因素影响，8月份猪肉消费需求提振有限，未能像常年一样出现猪肉消费的季节性有效增加。屠宰企业鲜肉销售率上年同期保持在90%以上，当前维持在70%至80%，从中可以看出当前消费的清淡。

养殖亏损再度扩大

在北京新发地农产品批发市场上，有经验的经销商都会关注白条猪的“开磅价”和“收磅价”。一般情况下，开磅价稳中有降，预示生猪价格在稳中有降；收磅价走低则表示上市量大于需求。近期北京市场白条猪开磅价、收磅价呈缓慢下降趋势。上上周末，北京新发地白条猪开磅价是每公斤18.5元，上周末是每公斤18.0元，周环比下降2.70%；上上周末的收磅价是每公斤16.0元，上周末的收磅价是每公斤14.5元，跌幅达9.38%。

“猪肉价格近来跌幅较大，与养殖场加紧出栏也有关系。”北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通说。上半年业内人士预测生猪价格在7月份至8月份或8月份至9月份能够有所反弹，但是到了7月份至8月份，价格一直处于低位调整的状态。眼看价格反弹无望，不少养殖场加紧抛售，于是集中出栏对价格形成进一步打压。

全国生猪价格连续6周回落，猪肉价格连续8周回落，养殖亏损面再次扩大。

朱增勇告诉记者，受生猪价格再次回落影响，发改委确定的猪粮比价由7月21日5.89∶1回落至9月8日5.26∶1，自繁自养一头120公斤肥猪，亏损面由7月的100元至200元扩大到9月初的500元左右。外购仔猪的养殖场，每出栏一头120公斤肥猪，近2个月亏损保持在1200元至1300元。

收储提振效果有限

按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，8月30日发改委发布消息，近期国家将再次启动猪肉储备收储工作，多个地方猪肉收储已经开始。

“当前既不缺猪，也不缺肉。中央储备肉收储可能在一定程度上提振猪价，但猪价反弹空间有限。同时，一般9月下旬开始猪价将会季节性回落，9月份猪价出现有效回升几率已经很小了。”朱增勇说。

对于后市，朱增勇表示，今年四季度猪价仍将维持低迷状态，2022年下半年或有改善。一般情况下，下半年生猪出栏量和猪肉产量均将高于上半年。今年1月份至8月份生猪供给呈现前低后高的状态，后期出栏量同比还将继续明显增加。同时，虽然猪肉进口已经开始回落，但预计8月以后仍维持在30万吨上下，四季度生猪价格仍然面临较大的下行压力，仍有跌破6月底价格低点的风险。春节和元旦或有节日提振效应，但属于季节性反弹。当前能繁母猪处于高位，近2个月存栏虽然开始小幅调减，但产能调减到适合水平仍需要一定时间，预计商品猪供给宽松局面仍将维持一段时间。尤其是在2022年春节后，养殖主体应该做好市场风险防控准备。不过，2022年下半年随着供需形势的扭转，市场形势预计将会逐渐好转。

(责编：王震、陈键)