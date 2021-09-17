“激光显示实际上是一套空间解决方案，海信全球首款卷曲屏激光电视仅仅是一个开始。” 海信集团控股公司副总裁于芝涛在第三届全球激光显示技术与产业发展论坛上，发布了全球首台卷曲屏激光电视。

与会专家表示，全新形态产品的发布，意味着海信在激光显示赛道上实现电视产品形态从平面到卷曲的创新。

据了解，此次发布的卷曲屏激光电视为77英寸，采用海信独家卷曲屏技术和行业领先的全色激光技术，具备4K超高清分辨率、107% BT.2020超广色域配置，屏幕亮度可达350尼特，搭载创视光学引擎和哈曼卡顿剧院音响。

“不同于CRT、液晶等跟随技术路线，激光显示技术由中国企业主导，这意味着海信卷曲屏激光电视需要完成诸多从无到有的破题研发。其中，屏幕可卷曲是激光电视最大的创新点，也是最难的攻关点。”据海信方面介绍，该产品首次引入航空级高科技材料，解决了屏幕同时满足可卷曲的柔性要求与平整度的挺性要求。截至目前，海信卷曲屏激光电视整机申请专利达到70多项。

“在大屏消费升级、个性家装定制的市场需求下，可卷曲产品将是未来显示行业追求的一大趋势，相比于OLED、MiniLED等技术，激光显示技术具备屏幕膜片柔性度高、重复卷曲可靠性强的优势，是目前能够实现可卷曲显示形态创新的最优技术路线。”海信激光显示公司总经理、首席科学家刘显荣表示。

业内人士分析，随着智能化、大屏化、个性化消费需求的高速增长和5G、VR等新兴技术的快速发展，卷曲屏激光电视将对电视消费市场和整个显示行业带来深远影响。一方面，屏幕会卷曲的电视将对家装理念带来重大变革，屏幕的可隐藏性及入户安装的便捷性可以增加更多应用场景；另一方面，卷曲屏激光电视解决了柔性屏的可靠性、稳定性等问题，这意味着激光显示技术未来在家庭智能、汽车电子、VR等领域的广泛应用已经具备技术可能性，未来“空间皆显示”的场景将会彻底颠覆以往认知。

“对于用户，激光显示实际上是一套空间解决方案。”于芝涛称，未来卷曲屏产品和产业、设计师、用户的共创，将会为行业带来无法想象的惊喜。

(责编：董童、陈键)