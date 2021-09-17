人民网北京9月17日电 （记者车柯蒙）当前，北京2022年冬奥会相关筹备工作已进入冲刺阶段，与冬奥会相配套的税收优惠政策正在加速落地。北京冬奥会具体有哪些税收优惠值得期待？近日，国家税务总局北京市税务局国际处副处长邓晖、国家税务总局张家口市税务局副局长刘淑琴接受记者采访并对冬奥会涉税政策进行解读。

据邓晖介绍，北京冬奥会税收优惠政策覆盖奥组委、运动员、教练员、赞助商、供应商等各类主体，涵盖冬奥会全周期各环节，涉及企业所得税、增值税、个人所得税、消费税、水资源税等多个税种。一系列税收优惠有利于减轻奥运会组织者、参与者的税收负担，鼓励企业和个人积极地参与奥运会，保障奥运投资的稳定增长及奥运市场开发计划的顺利进行。

与2008年北京夏季奥运会相比，2022年北京冬季奥运会的税收优惠有其特殊性。“比如这次就涉及到水资源税的减免政策，这在2008年的时候是没有的。因为冬奥会只进行冬季冰上和雪上两个大的项目，受自然条件限制，取水用水量较大，所以本次冬奥会税收优惠政策特别增加了水资源税减免政策。”邓晖说。

此外，记者注意到，营改增的税制变化也使2022年北京冬季奥运会税收优惠政策与2008年北京夏季奥运会税收优惠政策略有差异，但总体来看，两次的税收政策口径基本保持一致。

在增值税方面，为鼓励奥运经济，对北京冬奥组委市场开发计划取得的国内外赞助收入、转让无形资产（比如标志）特许权收入和销售门票收入，免征应缴纳的增值税。

刘淑琴用案例生动阐述政策红利如何赋能企业发展奥运经济。据刘淑琴介绍，张家口市体育竞赛管理中心受北京冬奥组委委托，负责北京2022年冬奥会系列测试赛项目的市场开发工作。根据在冬奥会测试赛取得的转让无形资产（如标志）特许权收入免征增值税这一优惠政策，税务机关主动联系企业对“如何判定是否属于转让无形资产（如标志）特许权”进行了详细解答，按照规定帮助该企业减免增值税税额85.5万元。与此同时，税务部门还通过落实增值税增量留抵退税等税收优惠政策，让更多冬奥相关企业及时、足额享受到政策红利。

(责编：罗知之、高雷)