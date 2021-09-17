人民网北京9月17日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《交通运输部定点帮扶四川四县工作规划（2021—2025年）》和《交通运输部对口支援安远县实施方案（2021—2025年）》，要求充分发挥交通运输行业优势，扎实做好“十四五”期间定点帮扶和对口支援工作。“十四五”期间，交通运输部将继续定点帮扶四川省阿坝州小金县、黑水县、壤塘县和甘孜州色达县（以下简称四川四县），对口支援江西省安远县。

黑水县知木林乡弼石村。交通运输部供图

据介绍，“十四五”期间，交通运输部定点帮扶工作将紧扣巩固拓展脱贫成果和全面推进乡村振兴两大目标，锚定倾力帮扶与督促指导两大任务，在四川四县推动实施交通运输提升行动、“交通+”产业振兴行动、生态振兴帮扶行动、人才振兴帮扶行动、文化振兴帮扶行动、组织振兴帮扶行动、消费帮扶和社会动员等七项帮扶行动，进一步督促指导四县做好过渡期内工作衔接，规划落地，加强过程监管。

到2025年，力争实现四县脱贫攻坚成果有效巩固，乡村振兴全面推进，经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善。交通运输方面，四县基本形成“外通内联、进村入户”交通基础设施网络，乡镇通三级及以上等级公路比例达到70%、较大人口规模自然村（组）通硬化路比例达到100%，农村交通管理体制基本健全，县乡级农村公路管理养护责任有效落实，农村客货运输服务品质进一步提升。

安远县农村公路。交通运输部供图

据交通运输部相关负责人介绍，为扎实推进对口支援江西省安远县工作，交通运输部将充分发挥行业优势，结合安远县振兴发展需要，重点推进人才技术支援、交通运输提质增效、“交通+”创新融合发展、督导政策落实落地、提升行业治理能力、凝聚动员社会力量等六大帮扶任务，着力构建交通运输与人才、产业、项目、创新等相结合的对口支援工作格局。

该负责人表示，到2025年，力争实现安远县脱贫攻坚成果全面巩固拓展，乡村振兴取得明显成效。“外通内联、进村入户”交通基础设施网络更加完善，县道三级及以上等级公路比例和建制村通双车道比例显著提高。“交通+旅游”“交通+产业”“交通+就业”创新模式深度融合。农村物流体系进一步完善，运输服务品质显著提升，农村公路建管养运可持续发展长效机制更加巩固优化。

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