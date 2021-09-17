姚 进

刷掌支付是生物识别技术的一项重要补充，相比刷脸支付，在新冠肺炎疫情期间，刷掌支付的可行性、方便性更高。生物识别商用市场向好，但实际应用过程中仍须保证安全，潜藏隐患不容忽视。要从整体上建立数据安全的法治框架，并严格监管数据的存储和使用。

刷脸还不够，“刷掌支付”又要来了？近日有消息称，微信支付正在内测一项名为“刷掌支付”的全新支付功能。尽管微信回应“刷掌支付仅为微信内部技术预研，未开启测试，目前也无应用计划”，但这一支付手段还是引发热议，有网友戏称“这下真要剁手了！”“以后不能随便抬手打招呼了。”

事实上，刷掌支付并非新概念。记者梳理发现，早在2015年，就有银行尝试应用刷掌支付。公开信息显示，2015年6月，原四川攀枝花市商业银行推出全国首台掌静脉识别银行自助机，操作上，用户可在该行自助机上选择“掌静脉”，输入手机号，一秒钟扫描出手掌静脉，输入密码后即可办理存款、取款等业务。此外，亚马逊也推出了新的生物辨识掌纹扫描设备，用户可以在这些设备上扫描自己的掌纹来完成付款。

当前，刷脸支付这么方便，为什么还要推出刷掌支付？据了解，区别于指纹识别读取指腹的表皮纹路，掌纹识别读取掌心血管纹路，更难伪造。相比刷脸支付，在新冠肺炎疫情期间，刷掌支付的可行性、方便性都会更高。

随着社会经济的发展和生活水平的提升，人们对快速、便捷、智能的支付方式的需求更加迫切。中国支付清算协会发布的《2020年移动支付用户问卷调查报告》显示，用户每天使用移动支付频率逐步增长，较2019年提高4.4个百分点；用户单笔金额100元以下的移动支付较2019年提高23.3个百分点，移动支付小额特征日渐显著，在地铁、公交日常出行及其他小额便民领域场景使用的频率越来越高。

“生物识别技术简化了身份识别过程，对于证明身份、在交易中实现互信方面功不可没，未来技术将提供更高的可信任度，通过多种生物识别技术相互印证，来减少识别误差。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示，刷掌支付将是生物识别技术的一项重要补充，对于具体身份识别场景来说，尤为必要。

博通咨询首席分析师王蓬博认为，生物识别技术从介质层面看有不易遗忘、随身携带、不易伪造等特征，从鉴权角度看则在信息不被泄露乱用的前提下，更加安全和方便。拥有更好的便捷性和高识别率等特征，使得生物识别技术成为支付介质随着科技进步而变化的未来趋势之一。

生物识别商用市场向好，但实际应用过程中仍须保证安全，潜藏隐患不容忽视。《2020年移动支付用户问卷调查报告》指出，2020年移动支付用户对客户权益保障措施的期望较2019年有所提高，及时进行支付风险提示、畅通客户投诉渠道、对客户进行必要的安全教育是用户关注的重要问题；用户对移动支付安全的重视程度持续增强，安全隐患依旧是移动支付用户担心的首要问题。其中，用户在使用生物识别技术进行移动支付身份识别和交易验证时，最担心个人隐私泄露，占比79.6%。

“监管机构已经注意到生物识别商用市场的安全性问题，包括对数据保护方面的治理、对个人隐私获取的监督等方面，行业组织也应牵头制定相关的技术标准和应用门槛。同时，科技企业也要重视用户隐私问题，遵循‘最小、够用’原则，防止信息滥用。自查自纠，从源头上杜绝信息的滥用和丢失。”王蓬博说。

针对隐私泄露的问题，盘和林认为，要从整体上建立数据安全的法治框架，并严格监管数据的存储和使用。同时，对于企业要在企业内部设立数据信息安全保护的体制机制，要建立数据信息内控制度，以体系化方式保护数据和信息的安全性。

(责编：王震、陈键)