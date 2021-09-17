现金与手机的搏斗从来不是“至死方休”
共享产品无法使用、手机外卖无法下单、线上程序无法购物，被堵在回家路上却没有办法购买水和食物，家庭现金存量不多只能以物换物……看到今年7月河南暴雨后社交平台上很多人贴出的种种麻烦，华中某高校大学生小千有种“瞬间被击中心房的感觉”。
针对这场“天灾”的恢复工作已经逐渐步入尾声，但因为手机支付失灵所造成的困境，从来不是某个人或者某个时间的“独有产物”。
作为一名00后，小千在2018年拥有了自己人生中的第一部智能手机，从此逛超市、吃饭、充话费，甚至是缴纳学费她都用手机支付，“真的很方便，不仅不用花时间找钱，也不用再担心掉钱”。
但手机支付并不总是带给人便捷的体验。
有一次小千在超市里排队结账购买零食，到自己时才发现网络信号太差，手机支付页面一直加载不出来，当时和她一起购物的朋友也是如此。为了不耽误后面的同学，她选择退到一旁继续尝试。
十来分钟后，网络信号依然处于罢工状态，紧张之下小千把手机关机重启弄个不停。最终，还是老板让后面能支付成功的同学开了热点，她才脱离这次困境。
这是小千第一次经历手机支付失灵的事情，也是她迄今为止唯一的一次。有了这样的经验，她开始习惯在每次出门购物前预估花费，并携带相应的现金。
面对这样的尴尬，小千并没有太多心理负担，这不过就是开口求助陌生人的事儿。可有着相似遭遇的大学生李易嫣却被自己对社交的恐惧绊住了脚步。
李易嫣有每天吃水果的习惯，买水果也成了她每周都必定会做的事情，但她在一次购买水果的过程中，直到需要付款才发现她的手机没有办法连接校园网，准备切换回流量使用，又发现手机也欠费了。
一边是已经称好的水果，一边是无法支付的手机，要么找人帮忙开热点后购买，要么只能放弃这次购买机会。中午正是下课高峰期，水果铺前人来人往，李易嫣一时无法向老板提出取消购买的要求，毕竟老板才帮她装好水果，但她更无法做到的，是在忙碌的人潮中开口让一个陌生人来帮助自己。
李易嫣在那里站定，足足思考了对她来说格外漫长的一分钟，最终，她还是决定放弃这次购买。“比起和老板说不买，我觉得突然找别人来帮忙会让我更加尴尬。”
李易嫣没有办法克服心里“害怕向陌生人求助”的坎儿，这场“逃离”对她影响至今：出门前习惯看一下手机的话费余额、购买前查看手机网络状态、在常用书包中存放一定数额的现金。对她来说，这些提前的预防措施就是给自己的“保护伞”，不仅确保手机支付能正常使用，也确保即使手机支付失灵还有现金兜底。
记者在华中地区多所高校采访中发现，和李易嫣一样，在经历手机支付失灵的事情后，再次面对类似情况时会产生社交沟通焦虑感的不在少数。
刘羽馨是李易嫣的同学，同样害怕向陌生人求助，不仅现金支付，她连“不买”这条退路都没有。2018年，刚上大一的刘羽馨由于平时花钱比较节省，充电宝并不在她的购买清单之列，出的最长的远门，也不过是寒假回家。
这趟全程5小时的归途，按照理想状态并不需要担心手机电量，但实际情况并非如此。刘羽馨的火车没有准点到达，她需要在候车厅多等3个小时，当时她的手机电量已经告急。但她在下火车之后还需要乘坐公交车，身上没有带零钱的她只能使用手机支付，为手机充上电成为“头等大事”。
刘羽馨在火车站转了一圈，既没能找到手机充电设备，也没能找到共享充电宝。两个没找到，意味着她必须要找陌生人借用，也同样意味着社交“困难户”的她面临一个棘手难题。
求助之前，刘羽馨给自己做了数十分钟的心理建设。“真的很难开口，而且在火车候车厅这样的公众场所，更是加剧了我的心理负担。”为了减小难度，她首先选择排除异性人群，专门向年纪相仿的女生询问。
候车厅里的人大多也是要出远门，携带的充电宝自己都不一定够用。在求助了三四位女性后，终于有人愿意借给她充电宝，“借到的那一瞬间是真的松了一口气，也发现真正跟陌生人的交往也没想象中那么困难了。”
出门前检查是否准备了一点现金，充电宝有没有，逼着自己跟陌生人沟通中或许有意外的惊喜……因为有过一次找别人借的经验，无论是在预防措施方面，还是再次面对类似情况时的处理方式，刘羽馨有了更多的准备，也期待“转身后的惊喜”。
依赖手机支付会产生的问题越来越被人们所共识，为了在这个互联网时代解决这类问题，包括数字人民币、新型充电方式在内的各种新科技开始被研究与推行。对此，刘羽馨有自己的看法，“虽然这些新方式能够解决手机没电或者没网会造成的支付问题，但如果手机突然坏掉或者发生其他无法预料的情况，支付都不能正常进行，这样看来，现金与手机的搏斗从来不是‘至死方休 ’。”
（文中受访者均为化名）
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