夏熊飞

原标题：有多少求职者栽倒在“第一学历”

“非985、211高校毕业生不要”“研究生及以上学历”曾是不少用人单位招聘时的明文规定，尽管随着教育部门三令五申，坚决反对任何形式的就业歧视，这种明目张胆的学历歧视已经不多见，但直接筛掉非名校毕业求职者简历的现象，仍然大量存在。而且，如今的学历歧视链条不仅仅限于最高学历，有时甚至延伸至第一学历。即便求职者最高学历为名校硕博，可如果本科只是毕业于普通高校，也可能受到歧视。

学历歧视有违就业公平宗旨，可为何却依旧屡禁不止？这首先源自一些用人单位从“提高招聘效率”层面的考虑。在招聘阶段无法对求职者进行深入考察的情形下，有些单位为图省事，干脆“一刀切”，把学历作为刚性筛选标准之一。而且，长久以来社会上一直存在的唯学历论，也加大了用人单位的学历崇拜，迷信高学历、名校生，盲目将学历与能力划等号。

此外，全民学历水平的提升以及由此带来的“学历贬值”和部分高校办学缺乏特色，在人才培养及毕业生把关上“放水”，也是重要诱因。随着大学教育的普及与研究生扩招，如今本科学历含金量的确大大降低了。“3000元招不到农民工，但大学生却能招一大把”的说法虽有戏谑成分，但也在一定程度上反映了大学生在就业市场上的尴尬。在高学历求职者供大于求的条件下，用人单位自然有底气用学历进行筛选。还有一些普通高校办学时“贪大求全”，丢掉了自身特色，毕业生在就业市场上缺乏专业竞争力，也在一定程度上为用人单位的学历歧视提供了“合理性”。

要破除就业中的学历歧视，还得对症下药。一方面，要从法律层面为反对学历歧视提供有力支撑。劳动法已有规定：“劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视。”同时，要畅通学历歧视受害者的维权渠道，正如有学者所言：“在这个过程中，举证责任应该是倒置的：劳动者只需要证明自己遭受了不公平的对待，用人单位则必须证明自己并没有歧视存在。”降低维权成本的同时，也加大了用人单位学历歧视的成本。

另一方面，则要在全社会大力破除唯学历论的不正之风，剥落附着在高学历、名校上的盲目崇拜与迷信，让学历回归学习经历证明的本真，而非成为能力的代名词。在这点上，公务员考试理应当好表率，取消本科及以上学历限制的舆论呼声已经存在一段时间了。而大力发展高质量的职业教育，让职业院校的毕业生也能拥有不菲收入、上升空间，得到社会广泛认可，也是消除学历歧视的重要举措，甚至可以说是治本之策。在提升学历含金量、毕业生质量上，众多目前可能处于被歧视状态的普通高校及学生要知耻而后勇，通过自身努力向用人单位证明，即便自己不是高学历的名校生，也同样能胜任相应的工作岗位。

就业中的学历歧视现象长期存在，而要解决这一问题，也需要一个漫长的过程。但是，即便日拱一卒，也有价值，当社会各界对反学历歧视都形成共识后，就业公平才能在最大程度上得到保障。

(责编：王震、陈键)