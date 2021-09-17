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职场荣枯线：35岁成了跨不过的“坎”？

土土绒
2021年09月17日08:42 | 来源：中国青年报
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原标题：职场荣枯线：35岁成了跨不过的“坎”？

一位朋友找工作，找得唉声叹气，一问，才知道卡在年龄上了。年过35岁的她，几乎处处受限。

职场上的残酷，在年龄方面表现得尤为明显。四川大学法学院周伟教授曾经以1995年到2005年上海和成都两市30万份招聘广告为样本分析得出，用人单位在招聘广告中所提的年龄普遍在35岁以下。曾有报道称，超过八成的35岁以上求职者都感觉自己在求职过程中遭遇了年龄歧视。

网络戏言，“35岁前是人力资源，35岁后是人力成本。”可是36岁跟35岁有什么本质区别呢？为什么35岁能做的工作，36岁就做不了？

当然，除了“35岁现象”，年龄歧视还有很多表现形式。去年，武汉一菜场发布了一份《入驻须知》，要求菜市场内的女摊贩不能超过45岁，男摊贩不能超过50岁。这让菜场内的许多商贩人心惶惶，年纪大了，连卖菜都不行了吗？

一份工作需要的，是能够胜任的人，而不是某个年龄段的人。这个道理如此简单，恐怕没有人不明白。可是，为什么一到了设置求职门槛的时候，年龄就成了跨不过的“坎”呢？

然而，硬币的另一面是，我国劳动人口的平均年龄逐年升高。根据《中国人力资本报告2020》，1985-2018年间，全国（不含港澳台）劳动力人口（包括学生）的平均年龄已经从32.2岁上升到了38.4岁。国家统计局农民工监测调查报告也显示，50岁以上农民工的占比越来越多，而其他年龄段的农民工人群占比大多都出现不同程度的下降。

换句话说，劳动人口的平均年龄在逐渐上升，而职场上对于劳动者年龄的限制，却不见松动。这就让中年人成为“就业困难人群”。

此外，第七次全国人口普查显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿，占比达到18.70%，人均预期寿命提高，老龄化程度日益加深。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确提出，将逐步延迟法定退休年龄，促进人力资源充分利用。

这也说明，社会劳动人口平均年龄还将继续上升。那些中年“就业困难人群”，恰恰正是劳动力市场的主力军。

事实上，以现代人的健康水平，即使人到中年，也正是年富力强的时候。何况，年龄的增长还会带来工作经验的增加。“上有老、下有小”的家庭状况，会让他们更加珍视获得的工作。然而，这些“加分项”似乎并不能打动很多用人单位。

从长远来看，每个人都会由年轻而至年老。没有哪个社会能够只靠年轻人来创造财富、推动发展。将年龄作为判断一个人是否适合某一职位的依据，显然不合理。这不仅是对劳动者个人的歧视，更会造成整个社会极大的人力资源错配和浪费。曾有学者指出，年龄歧视已成为我国就业中最普遍的一种歧视现象。

尽管如此，因为职场年龄歧视而发生的纠纷、提出的诉讼却不多。这或许是因为，目前社会对年龄歧视的认识还不够深，很多时候，人们还没有意识到这是一种歧视，甚至还觉得有一定的合理性。

此外，我国《劳动法》规定了劳动者享有平等就业和选择职业的权利；并指出，劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰不同而受歧视。但是并没有明确提出年龄歧视的概念。这当然不能说明年龄歧视是合理的，只是这个概念没有直接在法条中体现出来。但这也导致了在司法实践中，边界相对模糊，认定也就相对困难。

因此，这些年来，曾有多位代表委员在两会上提出，对劳动者设置不合理年龄限制，妨碍了社会效率和就业公平，应积极减少就业年龄歧视，建议将禁止年龄歧视写入法律。

在影片《实习生》中，一位70岁高龄的老爷爷应聘成为年轻女老板的实习生，并凭借自己的努力，赢得了同事的信任和好感，故事温馨又励志。年龄本就不该成为就业路上的羁绊，良才善用，能者居之，这才是人力资源流动的合理方向。消除职场年龄歧视，保障每个人的平等就业权，别让现代人一边越来越健康长寿，一边又困在年龄歧视的牢笼中。

(责编：王震、陈键)

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