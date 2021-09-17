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严防违法账号“转世”，全面清理“僵尸号”“空壳号”

2021年09月17日08:51 | 来源：新华社
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新华社北京9月16日电（记者王思北）国家网信办近日发布《关于进一步压实网站平台信息内容管理主体责任的意见》。意见要求，加强账号注册管理，严格落实真实身份信息登记相关要求；加大违法违规账号处置力度，严防违法违规账号转世；全面清理“僵尸号”“空壳号”。

据了解，意见的出台旨在充分发挥网站平台信息内容管理第一责任人作用，引导推动网站平台准确把握主体责任，明确工作规范，健全管理制度，完善运行规则，切实防范化解各种风险隐患，积极营造清朗网络空间。

意见提出了完善平台社区规则、加强账号规范管理、健全内容审核机制、严格未成年人网络保护等10项重点任务。

关于完善平台社区规则，意见要求，切实强化网站平台自身行为约束。完善用户行为准则，编制违法和不良信息清单目录，建立用户信用记录和评价制度，增强用户管理的针对性和有效性，建立并留存处置用户违规行为记录。

在严格未成年人网络保护方面，意见提出，加大投入，开发升级未成年人防沉迷、青少年模式等管理系统，不断提高系统辨识度，增强识别精准性，合理设置未成年人使用服务的时间、权限等。

(责编：王震、陈键)

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