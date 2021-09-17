原标题：跨周期调节怎么发力？如何稳消费？

新华社北京9月16日电（记者魏玉坤、安蓓）8月份中国经济“成绩单”日前出炉。受疫情和汛情双重冲击，国民经济多项指标增速回落。当前经济形势怎么看？跨周期调节如何发力？国家发展改革委有关负责人16日在新闻发布会上作出回应。

做好跨周期调节 防止增速大幅波动

8月份，投资、消费等主要经济指标增速放缓，中国制造业采购经理指数（PMI）连月下滑，经济增长面临下行压力。

“近期我国经济指标同比增速出现一定波动，主要受基数效应、疫情灾情以及一些结构性、周期性因素影响，但从累计增速和两年平均增速看，我国主要经济指标增速大体保持稳定。”国家发展改革委综合司副司长李慧说。

当前，全球经济复苏和疫情发展仍然存在较多不确定因素，国内经济恢复的基础仍需进一步巩固。多重考验下，做好宏观政策跨周期调节意义重大。

“去年我国季度间经济增速波动较大，在今年形成基数效应，需要跨周期调节防止增速大幅波动，使两年平均增速、环比增速尽可能平稳并保持在合理区间。”李慧说，下一步将继续加强跨周期调节，统筹做好今明两年以及今年三四季度政策设计和衔接，及时出台必要政策措施，夯实经济稳定恢复发展的基础。

加大宏观政策落实力度。进一步提升财政政策效能，加快全年3.65万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，推进重大工程、基本民生项目尽快形成实物工作量。综合运用多种货币政策工具，灵活精准开展流动性调节，助力中小企业和困难行业恢复发展。

充分挖掘国内市场潜力。发挥好“十四五”规划纲要确定的102项重大工程项目的牵引带动作用，加大项目建设推进力度。积极释放消费潜力，在做好常态化疫情防控前提下，为正常出行和消费创造条件。

大力支持实体经济发展。落实好新增3000亿元支小再贷款额度政策，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。继续开展清理拖欠中小微企业账款专项行动。研究和适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，提高应对困难挑战的能力。

巩固消费复苏态势 稳定促进居民增收

8月份，社会消费品零售总额同比增长2.5%，较上月下降6个百分点，增速回落幅度较大。如何稳住消费主引擎，备受关注。

“主要受汛情疫情双重影响，部分地区的住宿餐饮、文化旅游等聚集性、流动性、接触性消费受到冲击，导致消费增速有所放缓。但目前看，这些冲击还是暂时性、局部性的，总体可控。”国家发展改革委就业司副司长常铁威说。

7月份以来，部分地区出现汛情和散发疫情，对部分地区和部分行业的生产经营以及居民增收造成一定影响。常铁威说，国家发展改革委将积极会同有关部门，抓好“三个重点”，着力稳定和促进居民增收。

一是重点促进就业。坚持经济发展就业导向，强化创业带动，完善重点群体就业支持政策，努力缓解结构性就业矛盾，以更加充分更高质量就业带动劳动者增收。

二是重点优化收入分配结构。健全工资决定、合理增长和支付保障机制，合理调整最低工资标准，完善要素参与分配机制，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，促进基本公共服务均等化，着力增加低收入群体收入。

三是重点强化困难群体帮扶。健全基本生活救助制度和医疗、教育、住房等专项救助制度，健全临时救助政策措施，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，保障困难群体基本生活。

“将进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，多渠道增加城乡居民收入，切实逐步提高居民收入和实际消费水平。”常铁威说。

据介绍，下一步将推动打造高质量消费供给体系，加快培育更多消费新增长点。同时，有序取消一些行政性限制消费购买的规定，放宽服务消费领域市场准入，加强消费基础设施和服务保障能力建设，完善维权机制，确保消费者安全放心舒心消费。

确保节日期间重要民生商品保供稳价

今年以来，工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅持续走高，并在8月创下9.5%的近年新高。为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，国家粮食和物资储备局于9月1日投放了第三批国家储备铜铝锌，共计15万吨。截至目前，累计投放铜铝锌42万吨。

李慧说，下一步，将密切跟踪监测市场价格走势、供需形势变化，继续向市场投放国家储备，以缓解行业供需矛盾，引导价格合理回归。

近期猪肉价格低位运行。8月份，猪肉价格同比下降44.9%。国家发展改革委价格司副司长彭绍宗说，针对生猪价格持续偏低，7月份，国家发展改革委会同有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备，近日已启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大。同时督促指导各地同步收储，形成调控合力。

中秋、国庆佳节临近，彭绍宗说，国家发展改革委将采取四方面举措，确保节日期间重要民生商品保供稳价。

一是加强市场价格监测预警。以群众生活必需品为重点，密切关注市场供需变化，及早发现苗头性、倾向性、潜在性问题，尽早预警处置。

二是保障市场供应。指导各地组织好重要民生商品生产和采购，畅通物流，做好组织调度；对米、面、油、肉、耐储蔬菜等重要生活必需品，提前充实储备规模，根据市场形势及时精准投放储备；督促商超、批发市场、集贸市场及时补货。

三是加大市场价格监管力度。积极配合市场监管部门加大节日期间价格监督检查力度，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法行为。

四是及时足额发放价格临时补贴。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，督促达到启动条件的地方第一时间启动，及时足额向困难群众发放价格临时补贴。鼓励有条件的地方根据部分商品价格上涨情况，适当提高临时补贴标准。

(责编：王震、陈键)