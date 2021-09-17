人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

跨周期调节怎么发力？如何稳消费？

国家发展改革委回应经济热点

2021年09月17日08:52 | 来源：新华社
小字号
原标题：跨周期调节怎么发力？如何稳消费？

新华社北京9月16日电（记者魏玉坤、安蓓）8月份中国经济“成绩单”日前出炉。受疫情和汛情双重冲击，国民经济多项指标增速回落。当前经济形势怎么看？跨周期调节如何发力？国家发展改革委有关负责人16日在新闻发布会上作出回应。

做好跨周期调节 防止增速大幅波动

8月份，投资、消费等主要经济指标增速放缓，中国制造业采购经理指数（PMI）连月下滑，经济增长面临下行压力。

“近期我国经济指标同比增速出现一定波动，主要受基数效应、疫情灾情以及一些结构性、周期性因素影响，但从累计增速和两年平均增速看，我国主要经济指标增速大体保持稳定。”国家发展改革委综合司副司长李慧说。

当前，全球经济复苏和疫情发展仍然存在较多不确定因素，国内经济恢复的基础仍需进一步巩固。多重考验下，做好宏观政策跨周期调节意义重大。

“去年我国季度间经济增速波动较大，在今年形成基数效应，需要跨周期调节防止增速大幅波动，使两年平均增速、环比增速尽可能平稳并保持在合理区间。”李慧说，下一步将继续加强跨周期调节，统筹做好今明两年以及今年三四季度政策设计和衔接，及时出台必要政策措施，夯实经济稳定恢复发展的基础。

加大宏观政策落实力度。进一步提升财政政策效能，加快全年3.65万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，推进重大工程、基本民生项目尽快形成实物工作量。综合运用多种货币政策工具，灵活精准开展流动性调节，助力中小企业和困难行业恢复发展。

充分挖掘国内市场潜力。发挥好“十四五”规划纲要确定的102项重大工程项目的牵引带动作用，加大项目建设推进力度。积极释放消费潜力，在做好常态化疫情防控前提下，为正常出行和消费创造条件。

大力支持实体经济发展。落实好新增3000亿元支小再贷款额度政策，支持地方法人银行向小微企业和个体工商户发放贷款。继续开展清理拖欠中小微企业账款专项行动。研究和适时出台部分惠企政策到期后的接续政策，提高应对困难挑战的能力。

巩固消费复苏态势 稳定促进居民增收

8月份，社会消费品零售总额同比增长2.5%，较上月下降6个百分点，增速回落幅度较大。如何稳住消费主引擎，备受关注。

“主要受汛情疫情双重影响，部分地区的住宿餐饮、文化旅游等聚集性、流动性、接触性消费受到冲击，导致消费增速有所放缓。但目前看，这些冲击还是暂时性、局部性的，总体可控。”国家发展改革委就业司副司长常铁威说。

7月份以来，部分地区出现汛情和散发疫情，对部分地区和部分行业的生产经营以及居民增收造成一定影响。常铁威说，国家发展改革委将积极会同有关部门，抓好“三个重点”，着力稳定和促进居民增收。

一是重点促进就业。坚持经济发展就业导向，强化创业带动，完善重点群体就业支持政策，努力缓解结构性就业矛盾，以更加充分更高质量就业带动劳动者增收。

二是重点优化收入分配结构。健全工资决定、合理增长和支付保障机制，合理调整最低工资标准，完善要素参与分配机制，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，促进基本公共服务均等化，着力增加低收入群体收入。

三是重点强化困难群体帮扶。健全基本生活救助制度和医疗、教育、住房等专项救助制度，健全临时救助政策措施，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，保障困难群体基本生活。

“将进一步深化对共同富裕问题的研究，制定促进共同富裕行动纲要，推动构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，多渠道增加城乡居民收入，切实逐步提高居民收入和实际消费水平。”常铁威说。

据介绍，下一步将推动打造高质量消费供给体系，加快培育更多消费新增长点。同时，有序取消一些行政性限制消费购买的规定，放宽服务消费领域市场准入，加强消费基础设施和服务保障能力建设，完善维权机制，确保消费者安全放心舒心消费。

确保节日期间重要民生商品保供稳价

今年以来，工业生产者出厂价格指数（PPI）涨幅持续走高，并在8月创下9.5%的近年新高。为缓解企业原材料成本压力，发挥储备市场调节作用，国家粮食和物资储备局于9月1日投放了第三批国家储备铜铝锌，共计15万吨。截至目前，累计投放铜铝锌42万吨。

李慧说，下一步，将密切跟踪监测市场价格走势、供需形势变化，继续向市场投放国家储备，以缓解行业供需矛盾，引导价格合理回归。

近期猪肉价格低位运行。8月份，猪肉价格同比下降44.9%。国家发展改革委价格司副司长彭绍宗说，针对生猪价格持续偏低，7月份，国家发展改革委会同有关部门挂牌收储5万吨猪肉储备，近日已启动年内第二轮收储工作，此轮收储持续时间会更长、规模会更大。同时督促指导各地同步收储，形成调控合力。

中秋、国庆佳节临近，彭绍宗说，国家发展改革委将采取四方面举措，确保节日期间重要民生商品保供稳价。

一是加强市场价格监测预警。以群众生活必需品为重点，密切关注市场供需变化，及早发现苗头性、倾向性、潜在性问题，尽早预警处置。

二是保障市场供应。指导各地组织好重要民生商品生产和采购，畅通物流，做好组织调度；对米、面、油、肉、耐储蔬菜等重要生活必需品，提前充实储备规模，根据市场形势及时精准投放储备；督促商超、批发市场、集贸市场及时补货。

三是加大市场价格监管力度。积极配合市场监管部门加大节日期间价格监督检查力度，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法行为。

四是及时足额发放价格临时补贴。认真执行社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，督促达到启动条件的地方第一时间启动，及时足额向困难群众发放价格临时补贴。鼓励有条件的地方根据部分商品价格上涨情况，适当提高临时补贴标准。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
1台车顶5个人 产业转型升级迸发新动能“火花”
　　编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“网络经济、经济活力、创新驱动、知识能力、转型升级”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。…
国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第五次排除延期清单
　　人民网北京9月16日电 （记者王震）据财政部网站消息，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，公布对美加征关税商品第五次排除延期清单。 根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第一次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2020〕8号）和《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第三次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕2号），对美加征关税商品第一次排除延期清单和对美加征关税商品第三次排除延期清单将于2021年9月16日到期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部