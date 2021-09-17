据新华社海口9月16日电（记者温竞华、王存福）工信部副部长辛国斌16日在2021世界新能源汽车大会上作视频演讲时说，我国新能源汽车产业发展取得积极成效，今年以来呈现市场规模、发展质量双提升的良好势头。

“我国新能源汽车逐步由公共领域向私人领域拓展，产销量连续6年居全球第一。在创新工程、国家重点研发计划等支持下，电池、电机、电控技术取得长足进步，产业链上下游实现有效沟通。”辛国斌说。

他表示，工信部将与相关部门一道，加强统筹、综合施策，制定系列政策措施，加快推动新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域融合发展；创新支持方式，加大推广应用力度；强化融合创新，构建新型产业生态；防范安全风险，优化产业发展环境，加快推动新能源汽车高质量发展。

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