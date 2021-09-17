人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

新能源车市场规模、发展质量双提升

2021年09月17日08:53 | 来源：新华社
小字号

据新华社海口9月16日电（记者温竞华、王存福）工信部副部长辛国斌16日在2021世界新能源汽车大会上作视频演讲时说，我国新能源汽车产业发展取得积极成效，今年以来呈现市场规模、发展质量双提升的良好势头。

“我国新能源汽车逐步由公共领域向私人领域拓展，产销量连续6年居全球第一。在创新工程、国家重点研发计划等支持下，电池、电机、电控技术取得长足进步，产业链上下游实现有效沟通。”辛国斌说。

他表示，工信部将与相关部门一道，加强统筹、综合施策，制定系列政策措施，加快推动新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域融合发展；创新支持方式，加大推广应用力度；强化融合创新，构建新型产业生态；防范安全风险，优化产业发展环境，加快推动新能源汽车高质量发展。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
1台车顶5个人 产业转型升级迸发新动能“火花”
　　编者按：国家统计局公布的数据显示，尽管遭受新冠肺炎疫情的冲击，以新产业、新业态、新模式为主要内容的发展新动能依然实现快速增长，成为推动中国经济高质量发展的强大支撑。为此，人民网推出“发现中国经济新动能”系列报道，从“网络经济、经济活力、创新驱动、知识能力、转型升级”五个维度，展现中国经济新动能的蓬勃生命力。…
国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第五次排除延期清单
　　人民网北京9月16日电 （记者王震）据财政部网站消息，经国务院批准，国务院关税税则委员会发布公告，公布对美加征关税商品第五次排除延期清单。 根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第一次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2020〕8号）和《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第三次排除延期清单的公告》（税委会公告〔2021〕2号），对美加征关税商品第一次排除延期清单和对美加征关税商品第三次排除延期清单将于2021年9月16日到期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部