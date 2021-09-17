新华社海口9月16日电（记者王存福、夏天）让用户参与“造车”，改变使用者被动角色；革新电池技术，缓解里程焦虑；提升国产车芯片全产业链竞争力……正在海南海口举行的2021世界新能源汽车大会上，多位发言嘉宾屡次谈及“用户”“电池”“芯片”等关键词。

用户定义汽车

“用户至上”这个经营理念由来已久，以往多体现为通过服务迎合客户。如今，在新能源汽车领域，用户已经参与到“造车”环节。用户定义车子，车企负责来造。

威马汽车集团战略运营副总裁梅松林表示，从威马用户数据来看，新能源汽车用户图谱逐渐清晰。对比2018年第一代车上市时，2021年“90后”用户占比由18%上升至27%；有孩家庭占比从66%上升至75%；月入超2万元的家庭占比由20%左右上升至37%。

正是基于不断丰富的数据，“用户定义汽车”逐渐成为可能，用户可以买车时参与硬件定义，买完后进行软件定义。用基础的软件功能打造用户需要的使用场景，用户不再局限于以往被动的使用者角色。

“用户参与定义，必须要改变生产模式。”梅松林说，用户定制完成后直接面向工厂。每个人需求不一样，在大数据驱动下，定制时间从过去的6周缩短到3周。

“通过免费用户体验，从最初的‘不会开’到‘喜欢开’，再到最后的‘离不开’，有60%左右的体验用户最终转化成了购车用户。”上汽通用五菱技术中心电动化总监邵杰在大会上说。

岚图汽车科技有限公司首席执行官卢放表示，岚图以用户的安全感、舒适感、尊重感、愉悦感和高贵感为目标，开发了原生智能电动架构，由此可以衍生出很多车型。“另外，车企在软件定义汽车方面也做了很多工作，希望能够通过软硬分离为用户带来更好的体验。”卢放说。

探索续航革新技术

充电问题一直困扰着新能源汽车车主。在2021世界新能源汽车大会上，“车能融合”的观点为电力驱动注入了新动能。电动汽车与电网双向高效互动，与可再生能源高效协同，能够降低新能源汽车使用成本，提升清洁电力使用比例，并提高电网调峰效率和安全应急等响应能力。

理想汽车首席技术官王凯说，增程可以解决长途充电问题。高压快充要做到充电10分钟跑400公里，实现人不离车。

一系列提升车辆续航能力的创新技术也被广泛讨论。如，宁德时代新能源科技有限公司探索的多功能复合集流体技术，针对高镍三元体系动力电池因内短路易引发热失控的问题，可缓解新能源汽车的安全、续航和寿命顾虑。

针对“充电桩”，特来电新能源股份有限公司针对集中式充电站、目的地站、专用机特种充电设施等的超大规模接入充电网技术，可满足不同类型车辆的电能补给需求，同时参与电网削峰填谷、调峰调频等电能互动，成为电动汽车与电网、分布式能源、储能网的耦合节点。

此外，氢能和燃料电池技术是商用车实现碳中和的重要路径，也可广泛地应用于交通、建筑、工业和更高效的蓄能供电领域。

智能汽车为“中国芯”创造发展机遇

近段时间，“芯片荒”令整个汽车行业紧张起来，国际上车规级芯片供应商大多来自日本、美国等。参会的相关企业代表普遍认为，在芯片全产业链的竞争态势下，我国正在逐步推出“自主可控”的车规级芯片，国产汽车芯片可以把握新能源汽车智能化的发展机遇。

“‘缺芯’让国内芯片企业前所未有地团结起来，越来越多芯片圈和电子圈的‘新玩家’加入到了汽车圈。”黑芝麻智能科技（上海）有限公司首席营销官杨宇欣意识到，汽车产业链正在重构，为了让汽车变得“聪明”，汽车的电子电气架构需要不断演进，车规级芯片产业亟待革新。

“车规级芯片作为汽车产业核心零部件，决定着中国未来汽车市场的走向，是必须自力更生解决的关键问题。”国家新能源汽车技术创新中心总经理原诚寅说，新能源智能汽车对汽车芯片的环境适应性要求降低，行业壁垒有所削弱，未来对汽车芯片的信息和数据安全需求拓展等，将有利于国内芯片设计企业把握机会、精准发力。

(责编：王震、陈键)