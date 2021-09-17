人民网北京9月17日电 （赵竹青）9月17日，航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波结束了“太空出差”的日子，踏上回家的旅程，神舟十二号载人飞船按预定计划返回地球。返回地球后，他们还要经过一段时间的隔离观察期。有网友发出疑惑：难道太空中也有新冠病毒？对此，中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬表示，航天员回地球后隔离和新冠病毒没有关系。

“我们不是怕航天员在太空中感染了一些病毒。因为航天器舱内的环境，我们控制得非常好。”黄伟芬表示，航天员落地后需要进行一段时间的隔离，是因为长期的飞行会使航天员各方面身体情况发生变化，免疫力也会下降，因此采取隔离措施主要是出于对航天员的保护。

据了解，落地后，航天员需参照三级隔离制度进行隔离。黄伟芬解释说，这个阶段叫做“隔离恢复阶段”，主要是让航天员保证充分的休息和膳食营养，适度地做一些活动，促进体液的再分布，改善心血管调节功能，同时还要进行相关的理疗保健和身心调养。

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