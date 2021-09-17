人民网杭州9月17日电 （记者孙博洋）9月16日至17日，中国质量（杭州）大会在浙江杭州举行。在16日举行的开幕式上，中国美国商会总裁毕艾伦表示，85%的成员公司并没有迁移在华供应链的打算，仍然长期致力于发展中国市场。

毕爱伦表示，据中国美国商会最新的中国商务环境调查显示，85%的成员企业并没有迁移在华供应链的打算。他表示，即使当前国际关系中存在一些不确定性，中国美国商会大多数会员公司持续在全球战略中，优先考虑中国市场。

毕爱伦表示，中国美国商会的会员企业正在通过创新和升级，助力绿色供应链，同时减少碳排放，减少污染和废物排放，并提升生产品质，从而提升供应链的竞争力。

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