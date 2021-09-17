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海关总署公布《国家“十四五”口岸发展规划》

2021年09月17日10:53 | 来源：人民网
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新闻发布会现场。海关总署供图

人民网北京9月17日电 （记者栗翘楚）9月16日，海关总署举行新闻发布会，公布《国家"十四五"口岸发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》总结了“十三五”时期口岸发展成绩，部署11项主要任务、4项重点工程和5项重大举措，为“十四五”期间我国口岸发展制定详尽的任务清单，明确具体实施规划。

国家口岸管理办公室副主任党英杰表示，口岸在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，统筹发展和安全、有效防范化解各类风险挑战，实行高水平对外开放、参与全球治理体系改革和建设中将发挥更重要的作用。“十三五”期间，全国新增开放口岸28个，扩大开放口岸38个。截至2020年底，全国经国务院批准的对外开放口岸共313个。

党英杰表示，为更好地推进落实11项主要任务，《规划》首次提出重点枢纽口岸示范、以补短板为主的口岸设施升级改造、口岸智慧创新、口岸国际合作四大重点工程和建立口岸综合绩效评估管理制度、开展口岸标准化体系建设、建立持续优化口岸营商环境的长效机制、进一步完善口岸数据安全与共享机制、进一步完善适应口岸发展的投入保障制度五项重大举措。

“下一步，我们将以海关总署名义印发《规划》，同时加快制定《规划》的任务分工方案，会同有关部门和地方政府共同认真做好《规划》落实工作。”党英杰说。

(责编：罗知之、高雷)

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