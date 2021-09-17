北仑海关查验关员正操作智检机器人对集装箱开展放射性排查。海关总署供图

繁忙的上海自贸试验区洋山海关一号卡口。海关总署供图

洋山四期码头的海关查验区域。海关智能监管系统将查验环节直接前移到码头，AGV（自动导引运输车）从检测门下通过，好似做了全身CT，整个查验过程耗时不足15秒就能完成。海关总署供图

上合示范区青岛多式联运中心中欧班列集装箱驶经海关集装箱机检检查设备。海关总署供图

人民网北京9月17日电 （记者栗翘楚）9月16日，海关总署举行发布会，公布《国家“十四五”口岸发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》明确，“十四五”期间，海关总署将重点统筹推进平安、效能、智慧、法治、绿色“五型”口岸建设。到2025年，基本建成口岸布局合理、设施设备先进、建设集约高效、运行安全便利、服务完备优质、管理规范协调、危机应对快速有效、口岸经济创新发展的中国特色的国际一流现代化口岸。到2035年，建成与基本实现社会主义现代化相适应的现代化口岸，高质量完成“五型”口岸建设。

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