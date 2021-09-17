近日，高德地图发布《2021中秋小长假安全畅行指南》（以下简称《指南》），旨在为即将到来的中秋小长假群众安全出行提供科学建议。

《指南》显示，中秋小长假高速不免费通行。受节前晚高峰及中秋小长假提前出行叠加影响，预计9月18日（中秋小长假前一天）15时开始，全国高速交通压力将逐渐增大，17时-22时为出程高峰。预计9月19日（中秋小长假第一天）10时-12时为高速出程次高峰，9月21日（中秋小长假第三天）15时-18时为高速返程高峰，9月22日高速路况恢复正常水平。

《指南》称，预计今年中秋小长假期间粤港澳大湾区交通压力较大。在出程阶段，粤港澳大湾区、长三角地区高速拥堵里程占比较高。在返程阶段，粤港澳大湾区、京津冀地区高速拥堵里程占比较高。

根据高德交通大数据预测，9月18日十大出程高速易拥堵缓行路段中，长三角地区和粤港澳大湾区各占4席，其中G1522常台高速苏州段（常熟东互通-董浜枢纽）行驶最缓慢，拥堵路段10公里，平均车速约9km/h。

9月21日，十大返程高速易拥堵缓行路段中，G15沈海高速深圳段（白石桥-水荷立交）有19公里较缓行路段，平均速度约为22km/h，其次是G15沈海高速南通段（小海枢纽-苏通长江公路大桥）以及G25长深高速杭州段（三墩互通-南庄兜互通）等。

在2021中秋小长假热门出行目的地方面，预计全国热门旅游城市TOP10中南方城市占据八席，排名前三的分别是北京、上海和深圳。2021年中秋期间，预计全国自驾热门古城(镇)TOP10中，湘西凤凰古城排名第一，其次是丽江古城和晋中平遥古城。

2021中秋小长假期间，预计十大热门赏月胜地中，排名前三的是泰山、平遥古城和大雁塔。除此之外，天津天津之眼、武汉汉口江滩、北京古北水镇、北京颐和园、青岛五四广场、西安大唐芙蓉园和黔东南镇远古城都是上佳的中秋赏月胜地。

(责编：曹淼、李源)