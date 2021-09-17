9月16日，在2021全球人工智能产品应用博览会上，华为人工智能计算中心解决方案(以下简称人工智能计算中心)荣获“2021全球人工智能产品应用博览会产品金奖”。

据华为相关负责人介绍，人工智能计算中心是专注于AI计算的新型城市基础设施，以普惠算力为科研创新与数字经济提供新动能，通过提供Atlas系列硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架MindSpore、应用使能MindX、AI开发平台ModelArts等人工智能全栈能力，具备极致性能、快速交付、持续运营等一系列优势。

依托人工智能计算中心，华为打造公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展平台、科研创新和人才培养平台，形成“1中心+4平台”的人工智能产业布局；同时，配套建设昇腾人工智能生态创新中心，以提供辅助运营服务和生态服务，驱动新产业的孵化、促进科技创新和产业升级。

目前，人工智能计算中心已在多省市落地应用，其中武汉人工智能计算中心已经为40家企业、4家高校与科研院所提供算力和产业服务，并已开始进行二期扩容；西安未来人工智能计算中心已签约西安电子科技大学遥感项目、西北工业大学语音大模型项目、陕西师范大学“MindSpore研究室”等项目，助推西北人工智能产业的高质量发展。此外，全国共有20多个城市正在积极布局人工智能计算中心。

该负责人表示，华为将汇集各方力量，大力发展以人工智能计算中心为代表的新型基础设施，推动人工智能产业发展。

(责编：曹淼、李源)