人民网北京9月17日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，今日公布的2021年8月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，银行结汇13547亿元人民币，售汇12663亿元人民币，结售汇顺差884亿元人民币。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，8月份我国外汇市场运行保持平稳，市场主体结售汇意愿基本稳定，主要渠道跨境资金流动合理有序。

数据显示，8月银行结汇13547亿元人民币，售汇12663亿元人民币，结售汇顺差884亿元人民币。2021年1-8月，银行累计结汇105728亿元人民币，累计售汇95453亿元人民币，累计结售汇顺差10275亿元人民币。8月银行代客涉外收入33124亿元人民币，对外付款31697亿元人民币，涉外收付款顺差1427亿元人民币。2021年1-8月，银行代客累计涉外收入250168亿元人民币，累计对外付款235328亿元人民币，累计涉外收付款顺差14841亿元人民币。

“从主要指标表现看，银行结售汇和非银行部门涉外收支均延续小幅顺差格局，规模分别为136亿美元、220亿美元，主要源于进出口运行在较高水平，货物贸易保持一定规模的顺差。截至8月末，我国外汇储备余额为32321亿美元，较7月末略降0.12%，主要受非美货币相对美元走弱和资产价格变化等因素影响。”王春英说。

王春英认为，市场主体结售汇意愿基本稳定。8月份结汇率与售汇率均与今年以来的平均水平相当，表明市场主体外汇交易和预期较为平稳。其中，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为66%；衡量售汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为64%。

“8月份货物贸易和直接投资仍为资金净流入的主要项目，体现国内经济稳步恢复、生产供应链稳定有序的支撑作用；受开学季影响，留学需求带动服务贸易支出有所增加；企业分红派息等利润汇出从季节性高峰回落；证券投资和其他投资项下跨境资金流动基本均衡。”王春英说。

王春英还指出，当前，新冠肺炎疫情仍在全球起伏反复，部分经济体通胀压力加大，世界经济不稳定性、不确定性增加。但我国主要宏观指标处于合理区间，经济运行质量提升，发展基础更加巩固，将继续支撑我国外汇市场平稳运行。

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