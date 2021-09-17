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辛亥革命110周年！央行将于9月27日发行1枚纪念币

2021年09月17日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行定于2021年9月27日发行辛亥革命110周年银质纪念币1枚，该银质纪念币为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该银质纪念币正面图案为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。背面图案为“天下为公”字样及辛亥革命武昌起义纪念馆造型组合设计，并刊“辛亥革命110周年纪念”“1911-2021”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，该银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

(责编：罗知之、高雷)

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