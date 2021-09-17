人民网北京9月17日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，8月，全国社会消费品零售总额3.4万亿元，同比增长2.5%，增速比上月回落6个百分点，比2019年同期增长3%。1-8月，社会消费品零售总额28.1万亿元，同比增长18.1%，比2019年同期增长8%。

“8月份以来，面对灾情、疫情等因素带来的不利影响，我国消费市场展现出强劲的发展韧性，重点领域实现逆势增长，消费升级进程稳步推进。”商务部中国国际电子商务中心高级分析师宋沂在向人民网记者解读数据特点时表示，居住类商品需求持续旺盛，8月份，限额以上单位建筑及装潢材料零售同比增长13.5%，年内各期始终保持两位数的较快增速；家具类商品零售额同比增长6.7%。

同时，生存生活类消费有所增长。8月份，受灾情、疫情影响，在食品价格同比下降4.1%的背景下，限额以上单位粮油食品、饮料烟酒零售总额同比增长10.7%，增速比上年同期高出5.7个百分点；中西药品零售总额同比增长10.2%，增速比上年同期加快4.0个百分点。

此外，部分商品消费增速领跑。8月份，受暑假和开学因素影响，限额以上单位体育娱乐用品、文化办公用品零售额同比分别增长22.7%和20.4%，比限上单位零售额整体增速分别高出21.9和19.6个百分点。

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