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有企业虚增利润119亿元！证监会通报债券市场违法违规案例

2021年09月17日18:40 | 来源：人民网
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人民网北京9月17日电 （记者王震）证监会17日通报债券市场违法违规案件查处情况，胜通集团、华晨集团、富贵鸟、德邦证券、大信会计师事务所等多家公司、中介机构被点名。其中，胜通集团连续五年将亏损披露为盈利，累计虚增利润总额119亿元。

近年来，证监会按照“零容忍”工作方针，依托债券市场统一执法工作机制，坚决打击债券市场违法违规行为。2019年以来，证监会累计采取相关行政监管措施152家次，查处债券市场违法违规案件19件，其中涉及交易所债券市场14件，银行间债券市场6件。

相关违法违规行为主要表现为：通过篡改报表、虚构业务等财务造假手段粉饰公司业绩；对于影响公司偿债能力的重大信息披露存在虚假记载、重大遗漏；中介机构未勤勉尽责，风险识别、评估及应对程序不到位；未按规定使用募集资金、公司内控失范等。

通报称，胜通集团通过制作虚假的财务账套、直接修改审计后的合并报表等方式连续五年将亏损披露为盈利，累计虚增利润总额119亿元；华晨集团通过出售股权的方式累计虚增归母净利润近26亿元，并以虚假申报文件骗取公开发行公司债券核准，同时披露存在重大遗漏；富贵鸟擅自改变募集资金用途，使用募集资金购买短期银行理财产品。

下一步，证监会将深化与人民银行、发展改革委等部门的执法协同，进一步聚焦执法重点，坚持一案多查，依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等债券市场违法违规行为，严厉打击恶意“逃废债”行为，坚决维护债券市场公平和秩序，保护债券投资者合法权益。

(责编：王震、高雷)

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