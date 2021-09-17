神舟十二号回家！《地球家书》，不负思念
9月17日，神舟十二号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。这是航天员聂海胜（中）、刘伯明（右）、汤洪波安全顺利出舱。新华社记者琚振华摄
2021年9月17日13时34分
神舟十二号载人飞船顺利返航着陆
3名航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波安全出舱
神舟十二号全体乘组圆满完成3个月的在轨驻留既定任务
为中国航天事业画下了浓墨重彩的一笔！
从2003年神舟五号的成功发射
到现如今的神舟十二号飞行任务
中国只花费了18年的时间
在载人航天事业上突破了重重难关考验
达成了世界瞩目的辉煌壮举
神舟十二号载人飞船是迄今为止
我国研制标准最高，各方面指标要求最严格的载人航天器
是航天员实现天地往返的生命之舟
相比五年前发射的神舟十一号载人飞船
神舟十二号飞船已经完成了进一步的优化升级，获得了大量新技能
此次飞行任务，更是完美实现了五个“首次”：
首次实施载人自主快速对接
首次实施绕飞空间站并与空间站径向交会
首次实现长期在轨停靠
首次具备从不同高度轨道返回东风着陆场的能力
首次具备天地结合多重保证的应急救援能力
开创了天地结合的应急救援任务模式
欢迎航天员们回家
央视新闻携手vivo共同为航天员们送上一封《地球家书》
（点击图片查看视频，该视频来源于央视新闻）
vivo X70 Pro+的镜头
记录了过去3个月的点点滴滴
记录了国民对航天员的祝福
影像，也因此变得更有温度
一封《地球家书》
代表着全国人民对三位英雄的思念和敬意
这三个月来，我们经历了灾情与沉寂
苦难磨灭不了我们的意志，让我们更加团结凝聚
暴风雨后，我们看见了更美的彩虹
感谢所有坚守岗位平凡的人们
让我们携手并肩，满怀信心与勇气共克时艰、砥砺前行！
东京奥运会上中国健儿勇夺88枚奖牌
中国的风采被全世界看到
生为华夏子女我们感到无比自豪
3个月来，三位航天员们在太空开拓探索
牢记使命、密切协同配合，成功开展了
机械臂操作、太空出舱等活动任务
验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术
用行动诠释了“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”
的载人航天精神
为祖国航天事业交出了一份满意答卷！
欢迎回家！
（内容综合自央视新闻、新华社报道等）
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