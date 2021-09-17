原标题：微众银行入选信通院OSCAR尖峰开源案例

9月17日，在由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会联合主办的2021 OSCAR开源产业大会上，微众银行荣获“OSCAR尖峰开源案例”的开源企业（开源治理）奖并携微众银行自主研发并开源的计算中间件Linkis 获得开源项目和开源社区奖项。

微众银行作为一家金融机构，面对“强监管”的特性，无论对开源软件的引入使用或是自发对外开源，对软件的稳定、安全、合规等方面的要求都更为严苛。自2014年成立伊始，微众银行逐步建立了完备的开源治理体系，并在组织、制度、流程工具三个方面保证开源体系的运转质量。

在组织方面，微众银行成立了包括开源管理办公室在内的公司级别的开源治理组织架构。

在制度方面，微众银行发布了一系列跟开源相关的管理办法和指导手册。此外，微众银行还设计了内部开源激励体系，鼓励员工积极参与开源活动及社区。迄今，超过五成的微众银行科技员工关注开源、拥有 GitHub 账号，超过二成的科技员工积极参与社区贡献。

基于上述的组织架构及制度规范，微众银行还通过具体工具平台和标准化流程进行实施落地，做到有效控制风险、保证开源软件质量。其次，对于自主对外开源，公司建立了标准化流程及风险检视清单，并由专项职能工作组进行审核，确保安全合规输出及社区健康良性运作。

得益于开源治理体系的有效运转，自2019年7月微众银行副行长兼首席信息官马智涛宣布全面开源之时起，在随后的两年多时间内，微众银行涌现出了一大批开源项目。截至今年8月，微众银行已经有33个对外开源的项目，超过120 个代码仓，涵盖人工智能、区块链、云计算、大数据、大前端等多个技术领域。

微众银行开源管理办公室负责人钟燕清在题为《拥抱开源，加速数据新基建》的主题演讲中介绍：“所有以技术为核心竞争力的企业，都应该拥抱开源文化，思考如何参与开源，让开源助力企业发展。”此外，打造数据新基建、释放数据生产力是近年来微众银行结合全球数字化进程加快、数据要素资产的价值显著提升这个趋势提出的一套解决方案，微众银行所有的对外开源项目都是围绕这套方案的具体技术实现。“微众银行期望通过开源的方式回馈社会，并且不断加强开源项目的推广和社区建设，加速行业健康快速发展。”钟燕清表示。

此次微众银行荣获开源项目和开源社区奖项的Linkis，是微众银行研发并开源的金融级大数据平台中间件。自2019年开源至今，Linkis已成为业界具有较大影响力的大数据领域开源项目，并逐步形成广泛的应用生态圈。截至2021年7月，Linkis已累计积累了700多家试验企业和1000+沙盒试验用户，涉及金融、电信、制造、互联网等多个行业。

作为计算中间件，Linkis 提供了强大的连通、复用、编排、扩展和治理管控能力。通过Linkis将应用层和引擎层解耦，简化了复杂的网络调用关系，降低了整体复杂度，同时节约了使用者的开发和维护成本。Linkis 提供了强大的多租户、并发控制、资源管理、查询验证、权限增强和审计等计算治理能力，能够为用户的大数据平台建设带来巨大价值。

(责编：李源、董童)