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50万元！北交所个人投资者准入资金门槛确定

2021年09月18日08:07 | 来源：新华网
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原标题：50万元！北交所个人投资者准入资金门槛确定

　　新华社北京9月17日电（记者姚均芳、刘慧）17日，备受市场关注的北京证券交易所投资者门槛确定，个人投资者准入资金门槛为证券资产50万元，机构投资者准入不设置资金门槛。

　　根据北交所发布的《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》，北交所开市后，个人投资者准入门槛为开通交易权限前20个交易日日均证券资产50万元，同时具备2年以上证券投资经验。在北交所开市前已开通精选层交易权限的投资者，其交易权限将自动平移至北交所。

　　北交所以新三板精选层为基础组建。2019年启动的新三板改革落地后，新三板精选层、创新层、基础层投资者准入门槛分别为100万元、150万元、200万元。

　　需要注意的是，本次规则发布后至北交所开市交易前，投资者参与精选层股票交易仍需满足100万元证券资产标准。同时，为便利投资者，即日起投资者可向其委托的证券公司申请预约开通北交所交易权限。

　　与规则发布同步，北交所已着手指导各证券公司制定完善适当性管理的制度流程，有序推进投资者预约开户，做好投资者的风险揭示工作，为深化新三板改革、北交所平稳开市创造良好条件。

　　17日，全国股转公司还将新三板创新层投资者准入资金门槛由150万元调整为100万元。

　　此外，记者从中国证监会获悉，证监会起草了北交所发行上市、再融资、持续监管相关的11件内容与格式准则，17日起向社会公开征求意见。

(责编：赵竹青、杨迪)

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