原标题：打通社保费征缴“最后一米”

“点对点”政策推广、“面对面”资料发放；增设专用窗口、增购设备机器；通过实地走访、集中办公、联合培训等多种方式，开展各项工作会议四十余次，解决问题上百个……今年以来，国家税务总局保定市徐水区税务局充分准备、措施有力、积极沟通、保障到位，确保社保费征收工作扎实推进。

“‘一把手’作为此项工作的第一责任人，亲自谋划部署、统筹协调各项工作。”据介绍，该局通过“横向负责、纵向落实”，不断完善税务、人社、医保、财政四方沟通协调机制，通过实地走访、集中办公、联合培训等多种方式，在工作部署、职能转化、政策执行以及业务操作等多方面及时解决职征缴过程中遇到的问题，开展各项工作会议四十余次，解决问题上百个，成功率达100%。

据了解，为确保社保费征收工作扎实推进，做好充分准备，完善工作软硬件保障。首先是增加窗口和人员。在行政服务大厅增设社会保险费专用窗口1个，与区人社局设立联合咨询台，同时区人社局、区医保局等各经办机构选派12名业务骨干进驻办税大厅与区税务局抽调的5名业务骨干开展集中办公，共同负责窗口征收和业务咨询等工作。

同时，为应对增加的工作量，提前增购设备和机器。购买防火墙，确保网络安全；购买身份证读取及高拍仪一体机，确保纳税人及时办理社保登记；添置8台自助机，缓解大厅前台压力；同时，安排网络日常维护人员，对计算机、打印机、系统网络等进行定期设备维护、网络检查，避免征期内出现网络异常、设备故障等问题。

“点对点”政策推广，是扩大政策覆盖面的有效途径。及时将国务院办公厅印发的《降低社会保险费率综合方案》、省政府印发的《河北省降低社会保险费率实施方案》和国家四部委新闻发布会原文、省政府四厅局新闻发布会原文，通过12个税企联系群、4个微信工作群，及时向缴费人发布。

当然，“面对面”资料发放也是增加触达的有力手段。利用8个工作日，集中走访徐水区14个乡镇，召开14场宣讲会，与304个村庄的600余名社保费代办员一一见面，并且发放了宣传资料2万份，建立了乡镇村代办员微信群2个。同时，通过政策公示栏、办税服务厅LED显示屏、政府网站等媒介发布相关政策70条次，在办税服务厅门前和主要街道悬挂条幅4幅，扩大社会知晓度，实现主要地点全覆盖。

为进一步扩大宣传覆盖面，集中开展政策进村活动，通过与保定市徐水区各镇、村党政组织联系，利用农村“大喇叭”广播开展税收宣传，目前已覆盖304个行政村，受众达30多万人。（刘玉洁）

(责编：赵竹青、杨迪)