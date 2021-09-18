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前8个月全国财政收入同比增长18.4%

2021年09月18日08:09 | 来源：新华网
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原标题：前8个月全国财政收入同比增长18.4%

　　新华社北京9月17日电（记者申铖）财政部17日发布数据显示，今年前8个月，全国一般公共预算收入150088亿元，同比增长18.4%，财政收入呈现恢复性增长。

　　数据显示，前8个月，中央一般公共预算收入70467亿元，同比增长18.9%；地方一般公共预算本级收入79621亿元，同比增长17.9%。全国税收收入129627亿元，同比增长19.8%；非税收入20461亿元，同比增长10.4%。

　　从主要税收收入项目来看，前8个月，国内增值税45355亿元，同比增长19.1%；国内消费税10957亿元，同比增长11.6%；企业所得税34873亿元，同比增长18.7%；个人所得税9397亿元，同比增长23%；进口货物增值税、消费税12022亿元，同比增长25.9%；关税1981亿元，同比增长19.8%。

　　支出方面，前8个月，全国一般公共预算支出155371亿元，同比增长3.6%。其中，中央一般公共预算本级支出20502亿元，同比下降3.6%；地方一般公共预算支出134869亿元，同比增长4.8%。教育、卫生健康等重点支出增长较快。

　　全国政府性基金预算收支方面，前8个月，全国政府性基金预算收入53693亿元，同比增长14.2%；全国政府性基金预算支出59213亿元，同比下降7.3%。

(责编：赵竹青、杨迪)

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