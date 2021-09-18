原标题：北京积极争取建设国家服务贸易创新发展示范区

一年来，北京市加快推进国务院批复的“两区”方案251项任务实施，目前完成3年至5年期任务目标的82%。下一步，北京将发挥数字经济和数字贸易优势，加快建设数字贸易港，打造数字贸易示范区。同时，发挥服务业和服务贸易优势，深化服务贸易创新发展试点，积极争取建设国家服务贸易创新发展示范区。

这是北京市人民政府副秘书长张劲松在今天举行的“‘两区’建设整装再出发”新闻发布会上介绍的。

张劲松表示，北京将更加突出制度型开放。对标国际高标准经贸规则，重点加强服务领域规则研究，以自贸试验区、综保区、中德国际合作产业园、中日创新合作示范区等为切入点，制定综合性方案，打造国际高水平自由贸易协定规则对接先行区。发挥数字经济和数字贸易优势，在规则、制度、服务体系、应用场景、承载区域等方面积极探索，加快建设数字贸易港，打造数字贸易示范区。发挥服务业和服务贸易优势，深化服务贸易创新发展试点，积极争取建设国家服务贸易创新发展示范区。

张劲松称，北京将更加突出系统性改革。聚焦数字经济、生物医药、绿色金融等重点产业和人才、知识产权等关键环节，以全球产业链发展方向为引领，以问题为导向，围绕全产业链开放和全环节改革，形成新一轮“两区”建设一揽子全链条、系统化、集成式解决方案。

张劲松指出，北京将更加突出协同开放机制。进一步深化京津冀协同开放，探索以京津冀三地自贸试验区联动为抓手，形成区域优势互补、协同发展格局。加强与服务业扩大开放新批复试点省市的交流合作，在商务部指导下，建立综合示范区和综合试点城市“1+4”的服务业扩大开放联席会议机制。(记者 杜燕)

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