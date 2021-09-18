原标题：数字化住宿管理方案落地中科院校园

近日，中国科学院合肥物质科学研究院“科学岛·安心宿”智慧宿舍管理项目正式投入使用，开启中科院校园宿舍数字化智慧管理新时代。

据介绍，该项目是中国科学院合肥物质科学研究院采用云创科技自主研发的AX4人脸识别智能门锁，配合定制打造“科学岛·安心宿”智慧管理系统，结合云计算、AI人工智能、大数据等技术首创“刷脸开门、无感入住”的智慧场景，实现了自主登记、远程管理，为学生及宿管带来了极大便利。

中国科学院合肥物质科学研究院是中国科学院所属最大的综合性科研机构之一，在学研究生约2500名。

中国科学院合肥物质科学研究院相关负责人表示，随着人工智能、大数据技术开始走入教育领域，智慧校园的建设与应用，成为当前我国教育信息化发展的重要组成部分。“科学岛·安心宿”智慧宿舍管理项目，旨在优化宿舍管理，营造安全、便捷、智能化的校园住宿环境。

“安心宿”管理系统落地校园，将全方位、多角度守护校园空间安全。云创科技董事长汤东强介绍，在校师生住校期间登记入住后，即可刷脸实现一键开门，再也不用担心校园卡或钥匙遗失而无法开门，便捷的同时也确保了实人实住，营造了更为安全的封闭环境。此外，后期将会完善现有方案，建立多种模型预警，例如陌生人预警等更多安全功能，力争打造全国领先的智慧校园数字化管理方案。

目前，“安心宿”管理系统已在全国三十多个城市实地运用，并与绍兴、嘉兴、湖州、台州、合肥等地公安系统达成深度合作。

(责编：赵竹青、杨迪)