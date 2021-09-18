原标题：海南自贸港为青年筑梦圆梦打造新平台

为落实海南自贸港建设的国家战略，吸引全国乃至国际青年到海南自贸港就业创业，9月15日，青春华章· 筑梦未来2021年（首届）中国青年梦想季启动仪式暨“百万青年看自贸港”新闻发布会在北京举行。

“中国青年梦想季”由中国青年报社、共青团海南省委和中共海南省委自贸港工委办、海南省旅游和文化广电体育厅共同主办。活动将为广大青年提供优质、高效、有针对性的成长成才和事业发展服务，帮助广大青年在海南自由贸易港寻找机会、追逐梦想、实践梦想。

中国青年报社党委书记张坤在启动仪式上致辞时表示，为深入贯彻海南自由贸易港建设战略部署，加快推进海南自贸港建设，中国青年报社计划集中优质“融媒云厨”资源，依托中国青年报社大学生成长平台，特别是中青校媒、KAB渠道资源，在“大思政”、青少年国防教育等领域推进探索，引导全国甚至全球青少年汇聚海南、建设海南，把海南打造为“大思政”实践地。

共青团海南省委副书记许昌斌介绍，首届“中国青年梦想季”将以“筑梦大道·百万青年看自贸港”主题活动、“海南自贸港·中国青年发展高端峰会”和共建“筑梦大道·中国青年厅”三大活动为主体，在未来3个月左右的时间里陆续举办系列青年梦想活动，将参与活动的优秀青年打造为筑梦大道的“梦想种子”，通过分享和传播，辐射影响全国乃至全球青年。

据了解，“中国青年梦想季”将聚焦各领域青年及青年组织交流、合作，全方位服务青年成长成才，有针对性地逐步扩大海南自贸港青年朋友圈，为海南自贸港建设凝聚青春正能量。在“中国青年梦想季”云发布会期间，启动了“海南自贸港·中国青年云客厅”，还将先后发起“梦想大讨论”活动，推出“筑梦自贸港”MV和系列微视频，适时推出“十问海南自贸港”专题活动，引领广大青年发现问题、解决困惑，精准服务海南自贸港高质量发展。

另外，中国青年梦想季“筑梦大道·中国青年训练营”活动也同期启动，活动将面向全国青年征集100名青年设计师、研学专家、编剧导演、网络主播和青年创业者作为“未来梦想家”，于11月齐聚海南，参加为期一周的梦想训练营活动。（记者 任明超 杜沂蒙）

(责编：赵竹青、杨迪)