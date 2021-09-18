原标题：税惠“加料” 为衢式月饼“增香”

“这技艺，绝！”麻扁之上，一只只形如满月、色泽金黄的月饼腾空翻转，馥郁的芝麻香扑鼻而来。这是中华老字号“邵永丰麻饼”传承人，正向食客们展示月饼“上麻”的过程。

中秋，是阖家团圆的节日，而邵永丰麻饼则是浙江衢州人过节的“标配”。炭炉吊烤，从原料到成品要经过100多道制作工艺，外酥脆、内香甜，使其成为衢式月饼最具特色的代表之一。

“多亏了税务部门‘牵线搭桥’，让我们有了充足的资金定制新设备，让麻饼口感更好、产量更高！”浙江邵永丰成正食品有限公司董事长徐成正讲起了曾经的烦恼，手工制作能最大限度保留麻饼的原汁原味，但如果全程手工，产能很难提升。

今年，徐成正通过“小微税易贷”一键成功贷款200万元，用来配置了全自动的烘烤隧道炉和无菌包装机。如今，电脑精准控温、月饼自动出炉，传统制作工艺和现代化设备完美结合，让手工月饼产量直接翻了两倍。

据悉，为保护好、传承好、发展好“老字号”企业，衢州市税务部门成立税企红色联盟，与9家银行达成“纳税信用贷”合作机制，推出“小微税易贷”“出口企业专享贷”等多款银税互动产品。同时，创新“互联网+税务+银行”服务模式，以税收大数据为支撑，形成无资料传递、自动审核的智能化贷款审批方式，架起了企业和金融机构间的“资金桥”。

“我们一年要卖掉3000万个麻饼，中秋期间更是我们的销售旺季。” 徐成正自信满满地介绍道，“今年有了助力，我们更加有信心交出一份‘漂亮的’销售成绩单！”得益于“纳税信用贷”合作机制，邵永丰成正食品有限公司有了足够的底气，乘着这股东风，又研发升级了6款新口味20类新产品，产品销量一路走高，不但销往全国各地，还走出了国门。

说到衢式月饼，除了邵永丰麻饼，拥有百年历史的杜泽桂花饼也不得不提。

穿过杜泽老街，甜丝丝的桂花与浓郁的饼香飘散在空气中。“谢继桂花饼”是当地响当当的知名品牌，46岁的创始人谢志雄在老街加工桂花饼已有18个年头，当看到家乡美食越来越受消费者喜爱，他就琢磨着规范化、规模化生产。8年前，在税务、工商等多个部门的支持下，谢志雄成立了衢州市衢江区谢继食品有限公司，把原本20平方米的小作坊，扩大为300平方米的规范化生产厂房。

“现在，我们是半机械化加工桂花饼，一年能卖100多万个。” 从小作坊到成立企业，谈起这一路发展壮大，谢志雄坦言，离不开减税降费红利的直达快享。“这些年税收政策的扶持力度越来越大，仅小微企业所得税优惠政策这一项，公司预计今年就能享受30余万元。”

税收优惠为传统月饼“减负加料”，不仅让老行当焕发了新活力，更让谢志雄这批手艺人有底气把这份“乡愁”继续传承下去。针对“老字号”企业，当地税务部门还与工商联、商会、企业建立链条式联动响应机制，“点对点”“一对一”深入企业问需送计、靠前服务，为企业发展赋能添力。

中秋月饼圆，税惠助飘香。一笼笼一屉屉的衢式月饼，一口口浓郁香酥的“乡愁”，正穿越重重山水，浸润进万千食客的心田。（詹迅乔 吕凤娇）

(责编：赵竹青、杨迪)