原标题：上海IPv6规模部署走在全国前列

从“IPv4地址将耗尽”到“国家加快部署推进IPv6升级改造”，互联网地址资源一直是大家非常关注的话题。当前，以“IPv6+”为代表的面向5G和云时代的网络创新体系正在蓬勃发展，IPv6正在成为下一代互联网创新的起点和平台。

IPv6即互联网协议第六版，为解决IPv4地址资源不足和存在的一些性能问题孕育而生，已被全球公认是替代IPv4的下一代互联网商用解决方案，也是互联网升级演进不可逾越的阶段。2017年，中央办公厅、国务院办公室印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，加快了我国从网络基础设施和应用基础设施升级IPv6的步伐。

作为改革开放的排头兵和创新发展的先行者，上海市始终积极响应国家号召。2020年7月，上海市委网信办、上海市发展改革委、上海市经济信息化委、上海市通信管理局近日联合印发《上海市推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署三年行动计划（2020-2022年）》，明确未来三年内上海市IPv6规模部署的总体考虑、主要任务和保障措施。

日前，“IPv6+”创新城市高峰论坛在上海、北京两地举办。论坛以“激发网络源力，共筑数智底座，焕新数字之城”为主题，采用两地联动的方式，同时有300多家企事业单位通过直播平台共同参会。

会上，中国工程院院士、推进IPv6规模部署专家委员会主任邬贺铨发布了《上海IPv6创新发展白皮书》。根据白皮书显示，上海IPv6规模部署已走在全国前列。

IPv6不仅将推动未来重要新兴业务形态的发展，还是未来全球网络竞争格局改变的重要底层支撑。为进一步释放IPv6技术潜能和优势，加速“IPv6+”产业落地，“IPv6+”联合创新中心正式揭牌，上海电信、上海移动、上海联通、东方有线、芯启源、中电科数智科技等企业共同签署“IPv6+”联合创新中心入驻公约。

同时，上海市数字证书认证中心（简称上海CA）成立专项项目组，选拔精英组成专家团队深入研究IPv6相关技术规范并进行研发攻关与测试，现已能签发安全可靠的IPv6证书。

(责编：赵竹青、杨迪)