新华社记者王存福、夏天

原标题：“聪明”的新能源汽车如何改变我们的城市？

自动驾驶、智慧泊车、精准公交……人们曾经对未来城市的种种遐想正逐渐走进现实。新能源汽车与智慧城市基建如何双向赋能？在海口召开的2021世界新能源汽车大会上，参会嘉宾表示，新能源汽车的全面市场化离不开城市能源、数字基建的配套支撑，未来新能源和智能网联汽车将成为智慧城市中移动的“神经元”，参与到城市的重构和管理中。

赋“智”城市交通。“在智慧城市和智能网联之上，车城网是一个更大的目标。”华为技术有限公司路网数字化解决方案总裁李晋波说，车城网平台是一个数字底座，以期实现路侧感知、交通综合管控、数据分析和自动驾驶，共同支撑城市运营，服务于公交、停车、物流等。

“我们正在做路网数字化引擎和汽车智能化引擎。”李晋波介绍，目前正在沈阳试点的“准点”智慧公交，通过云端计算和边缘侧的感知去避障、诱导路径，进行自动驾驶的纵向运动控制，实现公交有序准时到达。

东风悦享科技有限公司与行业伙伴一起打造的无缝化移动服务方案，通过无人驾驶和高度智能化的4人到10人小型车辆，连接园区、社区、景区、厂区，实现城市最小单元的互联。“我们甚至可以推动无人驾驶高效化，来实现公共交通‘7×24’不间断服务。”东风悦享科技有限公司CEO李凯说。

而在交通出行之外，新能源汽车又会如何改变我们的城市？“新能源汽车的普及将对城市能源网产生重大影响。”上海电器科学研究所（集团）有限公司副总工程师奚培锋说。

新能源汽车的充电设备一方面连接能源消费端，另一方面连接能源供给端——以智能电网为基础平台、支撑能源电力清洁低碳转型的城市能源网。与会嘉宾普遍认为，提升车联网、充电网与能源网的建设、管理与互动是未来趋势。“未来90%的充电设施必须与电网协同，需先行建设‘一位一桩’的基础设施。”中国工程院院士、清华大学教授江亿说。

为了有效解决新能源汽车与充电设施的动态匹配问题，奚培锋提出，基于智能网联汽车的时空轨迹进行充电设施的选址规划，并为车主实时提供合适的充电地点等信息，避免电网“峰上加峰”、道路“堵上加堵”。

据国家工业信息安全发展研究中心副主任郝志强介绍，新能源和智能网联汽车产业保持快速发展，2016年至2020年产业规模呈现连续上涨趋势，2020年产业规模达2556亿元，同比增长54.3%，预计2026年产业规模将达到5859亿元。

今年上半年，北京、上海、广州等6个城市被列为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

(责编：赵竹青、杨迪)