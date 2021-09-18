原标题：80天奖励假、年补贴万元……多地出台三孩配套措施

落实“三孩”生育政策，6月以来，多地相继出台生育、养育、教育等配套政策措施，鼓励生育。

从育儿津贴，到超长假期、购房租房优惠……来看看哪一条让你心动。

连续3年发放育儿补贴

日前，甘肃省临泽县发布《临泽县优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见(试行)》。意见明确，对在该县公立医疗机构生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，二孩每年发放5000元育儿补贴，三孩每年发放10000元育儿补贴，直至孩子三岁。同时，在辖区内公办幼儿园就读的临泽户籍常住家庭，二孩每生每学年给予1000元的资助，三孩每生每学年给予2000元的资助。

除临泽外，四川省攀枝花市7月底发布《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁，成为全国首个发放育儿补贴金的城市。另，9月，黑龙江省将医保基金发放生育津贴的时长从98日增加到158日。

三孩生育费用纳入医疗保障

医保方面，甘肃、江苏、安徽、山东、天津等多个省份发文明确将三孩生育费用纳入医疗保障。

8月12日，甘肃省医疗保障局发文明确提出，自2021年5月31日起，符合政策的参保女职工生育三孩的生育医疗费用(包括终止妊娠)和生育津贴等费用纳入生育保险待遇支付范围，并按规定及时足额支付。

同月19日，安徽省发布通知，要求确保参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围，各地医保部门要按规定及时、足额给付生育医疗费用和生育津贴待遇。

江苏省南京市在推出“三孩”生育咨询门诊后，9月1日又出台医保政策，生三孩可享受门诊产前检查费用、分娩医疗费用、计划生育费用、生育津贴和一次性营养补助费。

产假之外，再给奖励假

生三孩不仅能拿津贴，还可以休长假。广东省实施产假加奖励假(陪产假)的生育休假制度，除了产假外，符合法律、法规规定生育子女的夫妻，女方享受80日的奖励假，男方享受15日的陪产假。在新条例实施前，用人单位应按照现有规定为生育第三个子女的职工提供生育假期。

除广东外，北京也对生育三孩的夫妇发放了奖励假。8月4日，北京市卫健委回复网友提问时表示，5月31日(含)后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假30天，其配偶享受陪产假15天。女职工经所在机关、企业事业单位、社会团体和其他组织同意，可再增加假期一至三个月。

住房、租房有优惠

住房保障方面，多地拟对公租房户型进行改革、差异化租赁，以及购房享优惠等措施。

8月18日，北京率先落实住房优惠政策，多孩家庭可优先申请公租房，并在户型选择上给予适当照顾。

同月，长沙、成都等城市对市民就“二胎家庭放开二套房限购”的建议做出回应。其中，长沙市住建局表示生育二胎家庭放宽房屋限购有其合理性，将联合相关部门共同深入研究；成都市住建局回复称“将按照国家、省、市房地产市场调控要求，科学分析，积极研究”。

9月，根据《临泽县优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施意见(试行)》，临泽县明确，对生育二孩、三孩的临泽户籍常住家庭，在城区购买商品房时给予4万元的政府补助，在各中心集镇、屯泉小镇、丹霞康养村等集中居住区购买商品房时给予3万元的政府补助。政府在配租公租房时，对符合住房保障条件且有未成年子女的家庭，优先予以保障。宫宏宇 左雨晴

(责编：赵竹青、杨迪)