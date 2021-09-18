原标题：北京城市副中心文化旅游区停车场即将实现无感支付通行

9月20日，北京环球度假区将正式开园，预计年接待游客超过1000万人次，作为环球度假区的承载地，北京市及通州区各项服务保障已提前“上线”。日前，城市副中心文化旅游区停车场一期已完成竣工，可为自驾游乘客提供1918个车位。

据悉，停车场一期工程将采用ETCP停车无人值守收费系统，支持微信、支付宝、ETC等多种支付方式，在停车场出入口，可以看到醒目的ETC支付字样，安装了ETC设备的车辆，出入场时无需停车支付，直接抬杆放行、自动扣费，保障车辆进出场高效。

另外，为了给游客提供高质量的出行服务，文化旅游区停车场结合环球度假区运营时间，为前来泊车的游客提供“门对门”免费接驳服务，在该停车场泊车游客通过乘坐接驳公交车，只需十分钟即可直达环球度假区。免费接驳公交车每天早晚高峰时段平均8分钟一趟，其余时段20分一趟，让游客可以方便快捷停车并轻松到达度假区。

据了解，城市副中心文化旅游区停车场位于景宜街、曹园西路、金澜北一街、日新路合围的范围内，距环球影城直线距离约为1公里。停车场共分为两期，目前一期已经完工。一期停车场共分A、B、C、D、E、F六个区块，占地面积63307平米，停车收费标准为60元/天。其中A、B、D、E、F区为小客车及大巴车停放区域，区域内共设有无障碍机动车车位39个，快充充电车位10个，慢充充电车位40个，房车车位8个，大巴车充电车位6个；C区为停车场综合服务中心，内设接驳、餐饮、卫生间及休息大厅等服务设施。

据城市副中心文化旅游区停车场的无人值守收费系统服务商驿通科技介绍，该项目配建通过标准化、智能化、网络化物联网设备，实现无人收费、无感支付，ETC系统识别准确率100%,识别范围8米内，扣费0风险，支持电子发票、停车记录实时查看，未来，依托ETC 技术，还将形成数据共通、共联、共享的“一体化”格局，以提升商业区、政务区 、民生服务等场景下的智慧停车服务能力。

(责编：赵竹青、杨迪)