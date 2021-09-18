原标题：联合国报告：每年近200万人死于工作相关原因

世界卫生组织和国际劳工组织9月17日联合发布的《2000-2016工作相关疾病和伤害负担联合估算：全球监测报告》显示，2016年，与工作相关的疾病和伤害导致190万人死亡。

报告称，大多数与工作相关的死亡是由呼吸系统和心血管疾病引起的。非传染性疾病导致了81%的死亡。最大的死因是慢性阻塞性肺病(45万人死亡)、中风(40万人死亡)和缺血性心脏病(35万人死亡)。职业伤害造成了19%的死亡(36万人死亡)。

该研究涵盖了19种职业风险因素，包括长时间工作、工作场所暴露于空气污染、哮喘原、致癌物、人体工效学风险因素和噪音。主要风险是长时间工作——与大约75万人的死亡有关。工作场所暴露于空气污染(颗粒物、气体和烟雾)则导致了45万人死亡。

“看到这么多人因工作而死亡，这令人震惊。”世界卫生组织总干事谭德塞表示，我们的报告为各国和企业敲响了警钟，应通过履行提供全面覆盖的职业安全和卫生服务的承诺，改善和保护工人的健康和安全。

报告警告称，与工作相关的疾病和伤害给卫生系统造成压力，降低生产率，并可能对家庭收入产生灾难性影响。

报告还表示，在全球范围内，2000年至2016年间，与工作相关的死亡人数下降了14%。这可能反映了工作场所安全和卫生的改善。然而，与长时间工作相关的心脏病和中风死亡人数分别增加了41%和19%，反映出这一相对较新的社会心理职业风险因素的上升趋势。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德认为，这些估算数据提供了工作相关疾病负担的重要信息，这些信息可以影响政策和实践，以创造更健康和更安全的工作场所。“政府、雇主和工人都可以采取行动，减少工作场所的风险因素。也可以通过改变工作模式和制度来减少或消除风险因素。如果工人因工作性质而无法避免接触有害因素，可以把个人防护设施作为最后的保护手段。”

(责编：赵竹青、杨迪)