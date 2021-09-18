原标题：探索隐私计算平台间数据互联互通

随着数据成为我国五大生产要素之一，近年来有关数据的各类法律法规相继颁布。2021年9月1日正式施行的《数据安全法》中明确了数据安全的定义，同时提出“国家保护个人、组织与数据有关的权益，鼓励数据依法合理有效利用，保障数据依法有序自由流动，促进以数据为关键要素的数字经济发展”。

隐私计算技术正是解决数据流通和数据隐私保护这对矛盾的关键技术。然而，不同技术路线和隐私计算平台之间往往存在着较大的技术差异，且不完全兼容。要实现大规模的数据流通，全面释放数据要素的巨大经济动能，就必须打通不同的隐私计算平台之间的技术壁垒，打造真正的“数据互联网”，实现数据要素在整个社会范畴内的资源配置。

基于数据高效流通、技术互联互通的愿景与目标，近日，华控清交和矩阵元展开战略合作，在隐私计算平台间的数据互联互通等方面通力合作，共同努力打破因隐私计算技术差异造成的数据流通壁垒。双方的互联互通是在充分尊重平台内部自治的基础上叠加新的生态应用，以充分激发数据要素价值。本次合作旨在为整个行业探索出能够兼容多种技术类型的互联互通协议。下一步，双方也将基于上述互联互通协议，推动整个数据领域的跨技术平台数据流通，共建数据流通标准。

推动隐私计算行业健康发展，推动行业回归技术探索与应用创新，打造数据流通的“技术底座”。未来，双方也希望与更多同业伙伴一起合作，共同构建理性、健康、有序、包容的隐私计算行业生态，共同促进数字经济进一步发展。（记者 李慧）

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