原标题：国产自研操作系统应用生态逐步丰富

随着Win7停服、新基建等一系列事件的出现，自研操作系统迎来了发展机遇期。然而，操作系统仅仅是一个平台，丰富软件生态才是操作系统的活力之源。产品成功的关键，其根本取决于生态，软件生态已经成为自研操作系统规模化推广最后一道坎。

记者了解到，目前，麒麟软件商店已精选上架了各类软件应用3000余款，涵盖办公、社交、影音娱乐、开发工具、图像处理等类别，常见流行应用基本达到了全覆盖。麒麟V10自全面升级以后，多端融合，不仅具备了所有桌面操作系统的常用功能，而且支持广泛的移动应用。

运行速度，也是国产操作系统较受关注的性能之一。据了解，除了软件商店丰富的软件应用外，银河麒麟桌面操作系统目前已实现10秒极速开机。此外，便捷快速的全局搜索、功能强大的语音助手、云端打印的无缝迁移以及任性投屏的多端协同能力，为职场需求创造高效办公体验。在最新的V10版本中，用户可以体验到现代化的插画元素，情感化的图标设计，使用界面更简洁，功能交互更合理，操作步骤更便捷。

安全是国产自研操作系统的一大优势。集中管理的安全中心，一箱一密的文件保护箱，还支持人脸、指纹、声纹、虹膜和指静脉五种生物特征识别的授权认证，全方位、无死角的守护系统安全和隐私数据。软硬兼容的一体化内生安全框架，近二十年以上自主内核研发能力，结合可信执行环境和内置安全基础核，形成统一可靠的安全机制。

(责编：赵竹青、杨迪)