原标题：电子信息行业探索质量管理新路径

日前，中国电子信息行业在湖北省宜昌市召开第四十一次质量管理小组及质量信得过班组代表会议。会议由中国电子质量管理协会主办，并作为工业和信息化部科技司“电子信息行业质量品牌提升工程”课题任务的四项重点工作之一，得到了电子信息行业质量管理机构的大力支持。来自海尔集团公司、东方通信股份有限公司、TCL实业控股股份有限公司、上海空间电源研究所、中国电子科技集团公司第十四所、十所、二十九所、三十八所、四川长虹电器股份有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司等161个质量管理小组，28个质量信得过班组，共计300余人参加本次活动。

中国电子质量管理协会秘书长李勃在致辞中表示，中国电子信息行业质量管理小组及质量信得过班组代表会议已经举办了41次，四十一年来，共有9602个质量小组，789个质量信得过班组，255个优秀六西格玛项目，12871人次参与一年一度的“双代会”，此项活动是中国电子质量管理协会一项历史悠久的品牌活动，为我国电子信息行业的质量提升做出了重大贡献。

李勃表示，十四五时期，“双代会”要在电子信息行业质量提升方面做出更大贡献；一是要学好用好标准，活动小组成员要认真学习新的《质量管理小组活动准则》以及《质量信得过班组建设准则》；二是要加大优秀小组成果的交流和宣传；三是做好研究总结，梳理适用的质量工具，从明年起中电质协将正式出版《中国电子信息行业质量年鉴》，专门设立“双代会”成果篇。

(责编：赵竹青、杨迪)