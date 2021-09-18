新华社记者樊曦、赵宇飞

原标题：前8月开行超万列 中欧班列持续发力带来新机遇

线路覆盖越来越广、班次越来越密、货品越来越多……今年以来，中欧班列开行保持强劲增长态势。来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，今年1至8月，中欧班列累计开行突破万列，达到10030列，其中8月份开行1323列。

这也是中欧班列自2020年5月起连续16个月单月开行千列以上，自2021年5月起连续4个月单月开行超1300列。

据统计，目前，中欧班列已铺画73条运行线路，通达欧洲23个国家的170多个城市，运输货品达5万余种。

国铁集团货运部负责人表示，今年以来，国铁集团针对中欧班列运输需求旺盛的情况，不断完善国内外协调机制，全力承接海运、空运转移货源，提高口岸通过能力，加强运输组织，提升运营效率，为畅通中欧贸易往来持续发挥战略通道作用。

在我国向西开放的重要口岸新疆霍尔果斯，今年以来，口岸新增常态化通行班列线路数21条，占全部通行线路的一半，新增线路呈现快速增长态势。

为促进中欧班列提质增效发展，进一步加快通关便利化，9月，“铁路快通”模式下首列进境中欧班列从霍尔果斯口岸入境。该模式的落地运行，有效精简了海关通关手续，进一步提高境内段中欧班列所载进出口货物转关运输通行效率，畅通国际物流大通道。

目前，受疫情影响，国际市场需求、国际物流受到较大制约。随着国际海运运力进一步紧张、运费持续上涨，中欧班列以其独特的物流优势、强大的运输体系进一步成为众多外贸企业的选择。

过去，爱士惟新能源技术（江苏）有限公司一直将海运作为出口物流方式。如今，企业选择了新的出口通道——中欧班列。在中国外运重庆分公司、苏州分公司的帮助下，今年7月以来，企业生产的光伏设备以平均每月50个集装箱的规模，分别从重庆、苏州搭乘中欧班列运往欧洲。

“受疫情影响，海运集装箱在国外港口滞留，国内‘一箱难求’，航线减少，海运价格大涨，所以我们选择更为稳定高效的中欧班列。”爱士惟新能源技术（江苏）有限公司负责人说。

受益于重庆到芬兰首都赫尔辛基中欧班列线路的稳定运行，芬兰努尔米宁物流公司业务量实现逆势大幅增长。

该公司中国区总经理杨杰告诉记者，2020年公司全年销售收入达到8070万欧元，同比增长16%；2021年上半年销售收入同比增长73%，达到6300万欧元。

努尔米宁公司于2018年11月进入中国市场，与中国合作伙伴一同开发重庆与赫尔辛基之间的往返中欧班列业务。目前已开通的常态化中欧班列线路覆盖了华南、华东的主要货源地，基本实现了每两周往返稳定开行。

“由于海运市场价格的剧烈上涨和各个港口间的拥堵，中欧班列相对稳定高效的服务正获得越来越多客户的青睐。”杨杰说，这条中欧班列线路往返运输的产品包括工业原料、机电产品及零部件、汽车零部件以及部分精密仪器等。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，在全球海运受阻的背景下，中欧班列助力“中国制造”走出去，将世界商品运进来，有助于维护全球产业链供应链稳定，助推我国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

推进“一带一路”建设工作领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任宁吉喆表示，中欧班列作为新形势下国际产业链供应链的重要载体，在构建新发展格局中承担着历史使命，发挥着重要作用，也将迎来重大发展契机。

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