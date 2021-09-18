工信部部署加强车联网网络安全和数据安全
2021年09月18日08:25 | 来源：新华网
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原标题：工信部部署加强车联网网络安全和数据安全
新华社北京9月17日电（记者张辛欣）记者17日从工信部获悉，工信部部署加强车联网网络安全和数据安全工作，在网络安全和数据安全基本要求、加强智能网联汽车安全防护、加强车联网网络安全防护、加强车联网服务平台安全防护、加强数据安全保护、健全安全标准体系等六方面提出17项具体要求。
工信部明确，各相关企业要建立网络安全和数据安全管理制度，明确负责人和管理机构，落实网络安全和数据安全保护责任。加强汽车、网络、平台、数据等安全保护，监测、防范、及时处置网络安全风险和威胁，确保数据处于有效保护和合法利用状态，保障车联网安全稳定运行。
此外，工信部明确，车联网服务平台运营企业要采取必要的安全技术措施。涉及在线数据处理与交易处理、信息服务业务等电信业务的，应依法取得电信业务经营许可。
工信部将加快车联网安全标准建设，加快编制车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南。
(责编：赵竹青、杨迪)
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