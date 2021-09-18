原标题：打造下一代域名系统 助力数字化转型升级

“从技术发展趋势和用户需求来看，域名系统技术到了升级的临界点。”互联网域名系统国家地方联合工程研究中心（以下简称“ZDNS”）总经理邢志杰表示，新基建、互联网应用、技术变革和互联网核心资源再分配等因素成为域名系统升级的主要驱动力，域名系统的定义早已超越了简单的“寻址解析”的范畴，而是涉及到互联网治理、网络资源和软硬件系统的全面升级。

9月16日，ZDNS宣布完成亿元B轮融资。本轮募集的资金将主要用于下一代域名系统（NG-DNS，Next Generation Domain Name System）技术的研究和开发，以及面向政府、金融、教育、企业等垂直行业的场景化落地。据了解，ZDNS是一家2013年由中科院孵化而成立的高新技术企业，专注于互联网域名服务体系和IP地址服务体系等基础技术的研究和创新，同时立足商业市场，开展互联网基础技术的创新和应用推广。

“我们着力打造的‘下一代域名系统’，涵盖从域（Domain）、名（Name）再到系统（System）的完整体系。”邢志杰解释说，要从新体系、新技术、新产业三个维度入手：新体系，以互联网根基、顶级域和企业级的全栈技术，参与全球互联网体系治理；新技术，以自主可控技术支撑云、边、端，满足对海量解析和智能调度的需求；新产业，以数字化转型和新基建为契机，推动传统域名行业的产业升级。

“需求牵引研发，把中国的网络问题解决了，就能够引领国际，自然能够为国际互联网大家庭作出贡献。”邢志杰介绍，经过近十年打磨，ZDNS已经推出了自主研发的域名系统基础软件“红枫”。“红枫”采用全新架构设计，在高性能解析、多线路智能调度、快速数据更新、扩展性等多方面实现了大幅领先，可实现百万级查询能力，相比国外同类软件获得数十倍性能提升，为抢占全球互联网基础软件市场，提升在国际互联网治理上的话语权奠定了坚实基础。同时，“红枫”全面适配国产CPU和操作系统，实现了信创生态在域名领域的关键应用。

依托红枫系统，ZDNS打造了亚洲第一大注册量新顶级域服务平台，托管运行全球50多个顶级域名，为全球网民提供高效、便捷的互联网基础服务；研发了DDI（DNS、DHCP、IPAM）核心网络设备，覆盖金融、政府、教育、大型企业、广电、互联网等全球上千家企业，支撑企业构建核心网络控制枢纽，连续多年排名国内市场份额第一，在门槛最高的金融行业的市场占有率更是超过50%。同时，还走出国门，对外输出域名领域的“中国方案”，比如承接的埃塞俄比亚国家顶级域名建设项目于2019年正式投入使用。域名服务系统还销售到哥伦比亚、沙特、波黑、智利、厄瓜多尔、哈萨克斯坦等多个国家，成为5G网络建设中的关键组件。

“作为一名科研人员，我们科技报国的初心未改，在域名领域守土有责。新时期国家对专新特精的需求，给我们机会。中国市场广阔，现在又有了新基建升级改造的需要。未来ZDNS将继续深耕互联网基础资源这一赛道，并以下一代域名系统升级为契机，重塑互联网基础技术，构筑更安全、更高效、更智能的网络根基。”ZDNS董事长毛伟说。（记者 赵清建）

(责编：赵竹青、杨迪)