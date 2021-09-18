记者 马爱平 通讯员 姚羽霞

原标题：浙江湖州：打造共同富裕示范区 贡献示范样板

9月16日，《“获得电力”无差别城乡先行市建设三年行动计划》（以下简称《计划》）发布，标志着湖州市全面启动“获得电力”无差别城乡先行市建设，努力为支撑浙江省高质量发展建设共同富裕示范区贡献示范样板。

今年6月，浙江省被赋予高质量发展建设共同富裕示范区的使命。湖州市是浙江共同富裕建设“缩小城乡差距领域”试点之一，安吉县同时入选“建设共同富裕现代化基本单元领域”试点名单。立足新发展阶段，湖州聚焦绿色共富、加速城乡融合，在全国率先吹响了打造“无差别城乡”的号角。

在湖州市安吉县天荒坪镇余村村，电力驿站驻点进村。“家门口”的电力驿站有机融合了党员责任区和服务网格化，推进数字化应用全渗透，联动可视电话与综合供能站，国网湖州供电公司红船共产党员服务队队员驻村全天候监控乡村用能情况，实现抢修服务“一键可呼叫”，让村民们真实体验到未来乡村社区“一次都不跑”、“一次都不停”的电力服务。

在德清县莫干山镇后坞村，创新构建三级弹性单元，通过提升台区智能化水平，实现从高压到用户电力故障全感知和快速诊断。“十三五”期间，德清县基本实现城乡供电无差异。在长兴大力推广乡村振兴电力指数，对民生、能源、医疗、文教等乡村用电情况进行精准分析，提升优化服务举措，助力缩小城乡一体化差距。

近年来，湖州深入推进能源互联网形态下多元融合高弹性电网建设，大力开展新时代乡村电气化建设，积极构建以电为中心的乡村能源体系，持续改善农村电网基础，升级农村电力服务品质，加快推进城乡供电服务均等化，促进城乡电网平衡发展。

目前，湖州乡村供电可靠率达99.9697%，乡村综合电压合格率达99.84%，户均配变容量5.5千伏安，年户均停电时间2.65个小时，相当于长沙、合肥等国内二线省会城市的全域平均水平。

为了消除城乡用电“最后的差距”，加快推进共同富裕示范先行《“获得电力”无差别城乡先行市建设三年行动计划》发布。

《计划》提出，到2023年，湖州力争实现乡村户均配变容量提升至6千伏安，90%行政村抢修到达时限缩短至45分钟内，乡村用户年均停电时间小于2小时，供电可靠率达99.9772%、电压合格率达99.845%，电能在城乡终端能源消费占比40%以上，乡村非居民用户全过程办电时间压减至10天。

“这意味着湖州乡村用电容量、抢修到达时间、用户年均停电时间均达到了城市标准，城乡供电可靠率、电压合格率差距极大缩小，城乡居民用电获得感、幸福感、安全感基本无差别。”国网湖州供电公司相关负责人表示。

《计划》还进一步明确了实现“获得电力”城乡无差别的“任务书”和“路线图”。湖州锚定打造城乡输配电“一张网”、供电质量“一个样”、用电成本“一个价”、供电服务“一样快”、清洁用能“一片绿”五大任务，落实提高农村电网建设标准、增强电压质量治理、优化农村办电流程、促进农村抢修同时到达、农村故障同速修复、助推乡村电能替代及负荷响应等25项重点举措，全面保障城乡电网建设、供电质量、用电成本、供电服务、清洁用能“五个无差别”，为湖州争创高质量发展建设共同富裕示范区先行市，打造“无差别城乡”注入动能。

据介绍，湖州将以建设新能源为主体的新型电力系统为路径，在农村推进能源供给多元化、清洁化、低碳化，力促能源消费电气化、高效化、减量化，重点推广应用“碳效码”等大数据产品，为乡村重点用能客户提供能效账单、能效监测等“供电+能效”服务，探索能源公司、充电桩等主体的负荷聚合模式，分类唤醒乡村负荷响应能力。

到2023年，湖州计划在乡村建成电动汽车充电设施600 套、船舶岸电设施200 套，实现乡镇充电网络全覆盖，电能在城乡终端能源消费占比40%以上，分布式新能源并网容量1600兆瓦。届时，源源不断的清洁电能将为湖州加快实现共同富裕注入更强劲动能，一幅绿色能源赋能“城乡无差别”的新时代共富新图景令人期待。

(责编：赵竹青、杨迪)