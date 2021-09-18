本报评论员

9月17日，横琴粤澳深度合作区管理机构揭牌仪式举行。这是贯彻落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》、健全粤澳共商共建共管共享新体制的重大举措，为做好加快横琴粤澳深度合作区建设这篇大文章提供了重要制度保障。

加快横琴粤澳深度合作区建设是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，对于丰富“一国两制”实践，为澳门长远发展注入重要动力，推动澳门长期繁荣稳定和融入国家发展大局具有重要意义。开发横琴是国家战略，党的十八大以来，习近平总书记和党中央高度重视，在各方共同努力下，横琴经济社会发展取得显著成绩，基础设施逐步完善，制度创新深入推进，对外开放水平不断提高，地区生产总值和财政收入快速增长。同时，横琴实体经济发展还不充分，服务澳门特征还不够明显，与澳门一体化发展还有待加强，促进澳门产业多元发展任重道远。中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》指出，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，着力构建与澳门一体化高水平开放的新体系，不断健全粤澳共商共建共管共享的新体制，支持澳门更好融入国家发展大局，为澳门“一国两制”实践行稳致远注入新动能。

习近平总书记强调：“建设横琴新区的初心就是为澳门产业多元发展创造条件。”横琴地处珠海南端，与澳门一水一桥之隔，具有粤澳合作的先天优势，是促进澳门经济适度多元发展的重要平台。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》赋予合作区“促进澳门经济适度多元发展的新平台”“便利澳门居民生活就业的新空间”“丰富‘一国两制’实践的新示范”“推动粤港澳大湾区建设的新高地”的战略定位，并结合国家发展大局和澳门实际情况，提出了合作区建设分步走的发展目标，明确了主要任务，顺应了澳门同胞对美好生活的期待和向往，意义重大，影响深远。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的贯彻落实，必将为澳门经济发展注入强劲动能，有力推动澳门更好融入国家发展大局，促进澳门长期繁荣稳定。

建设横琴粤澳深度合作区，充分表明了中央进一步深化改革、扩大开放的强大决心，充分体现了中央对澳门长远发展和民生改善的有力支持以及对澳门同胞福祉的最大关爱，充分彰显了中央不断丰富和发展“一国两制”实践的坚定信心。在粤港澳大湾区建设领导小组领导下，粤澳双方要切实履行主体责任，高标准、高质量推进合作区建设。现在，横琴粤澳深度合作区管理机构已经成立，接下来要抓紧制定《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的实施方案，加强组织实施，提升粤澳合作水平，创新发展模式，推动横琴粤澳深度合作区建设取得实质进展和显著成效。

蓝图已经绘就，横琴粤澳深度合作区建设扬帆起航。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，做好加快横琴粤澳深度合作区建设这篇大文章，充分发挥其在进一步深化改革、扩大开放、促进合作中的试验示范作用，拓展粤澳发展空间，引领带动粤澳全面合作，就一定能谱写澳门“一国两制”实践新篇章，推动粤港澳大湾区建设取得新的更大进展。

《 人民日报 》（ 2021年09月18日 04 版）

(责编：赵竹青、杨迪)