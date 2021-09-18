人民网北京9月18日电 （记者杜燕飞）记者从国家能源集团获悉，日前国家能源集团四川天明电厂1号机组顺利完成168小时满负荷试运，成为了四川省首台投运的超超临界百万千瓦机组。

四川天明电厂1号机组成功通过168试运行。受访者供图

据国家能源集团有关负责人介绍，该1号机组试运期间，实测排放指标烟气粉尘2.17毫克每标准立方米、二氧化硫4.21毫克每标准立方米、氮氧化物22.20毫克每标准立方米，实现了超低排放要求。该1号机组的投运，进一步提升了四川电网的可靠性和安全性以及区域煤电清洁化发展水平，促进了当地经济发展。

国家能源集团四川天明电厂全景。受访者供图

该负责人表示，天明电厂是国家能源集团和四川省人民政府《战略合作框架协议》的首个落地项目，项目总投资76.91亿元，总体规划为2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组。全面建成投运后，预计年发电量可达100亿千瓦时。

(责编：罗知之、高雷)