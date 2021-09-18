人民网北京9月18日电 （记者栗翘楚）9月16日，第十七届中国国际中小企业博览会（简称中博会）和首届中小企业国际合作高峰论坛在广州召开。本届中博会由工信部、国家市场监督管理总局、广东省人民政府共同主办，共有境内外2000余家企业参展，其中“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业占省区市展区参展企业数量的80%。

工信部副部长徐晓兰在首届中小企业国际合作高峰论坛上表示，11家企业2022年度计划向中小企业采购产品和服务总额共计8263亿元。

近年来，工信部、财政部等部门多次发布通知与指导意见，均提出要大力培育发展专精特新小巨人企业为代表的国家优质领航企业，并提出在“十四五”期间，培育百万家创新型中小企业、10万家省级专精特新企业、1万家专精特新“小巨人”企业和1000家“单项冠军”企业的目标。

据了解，本届中博会集中围绕智能制造及人工智能、装备制造、电子信息、生物医药、食品及农产品等5大行业的475家“专精特新”小巨人企业进行组展，更好地支持中小企业发展壮大，进一步激发“专精特新”企业的发展活力。

其中，省级“专精特新”企业有452家、国家中小企业公共服务示范平台62家、世界500强企业13家、中国民营企业500强企业6家、独角兽企业20家，单项冠军企业8家，国家新一代人工智能开放创新平台1家。

志翔科技联合创始人蒋天仪在接受采访时表示，企业通过研发智能大数据分析平台，积极契合国家对“专精特新”企业“自主创新”、“填补行业技术短板”的要求与定位。通过将产品应用于电力行业，让电力企业得以摒弃过去智能计量设备“被动式”定期现场检测的传统手段，实现了在问题之前和问题之中的“主动式”远程预防、诊断和检测的方式。

据介绍，工信部评选出4700多家国家专精特新小巨人企业，均拥有50项以上有效专利，超六成从事工业基础领域，超七成深耕细分行业10年以上，超八成位于本省细分市场首位，主营业务收入占全部营业收入的比重达到97%以上。

截至2021年7月底，全国4600多万户企业主体中，中小企业占比90%以上，贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新，80%以上的城镇劳动就业。当前，专精特新企业正成为引领行业技术创新，打造优质“中国制造”，拉动国民经济和社会发展的重要力量。

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