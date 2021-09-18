9月17日，以“体验迭代 价值循环”为主题，由海尔集团和加里·哈默管理实验室(MLab)联合主办第五届人单合一模式引领论坛开幕。论坛上，海尔《共赢增值表蓝皮书》发布。书中对海尔生态品牌战略下创新生态模式和管理机制实践成果进行了理论化、体系化的总结，旨在为企业物联网生态转型提供了理论指引，同时为全球管理会计的理论与实践创新发展贡献了成果和经验。

论坛现场，国际注册专业会计师公会管理会计版块全球首席执行官夏鼎在视频连线中宣布，《数智时代的管理会计战略思考白皮书》同日发布，并将海尔的创新与实践成果作为重点案例进行研究和分享。他表示，“第四张表”共赢增值表将成为管理会计师适应数智时代的战略管理工具，服务于企业战略转型，持续创造价值循环与增值。

海尔相关负责人介绍，传统的企业财会管理中，一般都有三张表，即资产负债表、现金流量表和利润表，遵循的是静态平衡的复式记账法。海尔在人单合一模式下，基于创业创新的转型经验，提出了共赢增值表，通过全面评估企业和用户的价值，实现了对企业的动态监测和价值创造的驱动。与传统三张表不同，共赢增值表从价值的定义、创造和分享上实现了三个价值的正向循环，从而清晰地表达了用户这个核心角色对企业价值的影响。

该负责人表示，海尔共赢增值表呈现的是企业从产品到生态的思维转变。过去企业是以自我为中心，追求产品的溢价。如今，用户需求在不断变化，单一产品跟不上用户的变化。只有通过与生态方的联合共创，才能够保障用户体验的持续迭代，进而实现生态各方的价值，这从根本的上改变了企业对价值的定义。

同时，对企业来说，改变产品思维，必须改变价值创造链条的逻辑。传统企业只是实现了内部的价值创造，然而，当用户加入其中后，价值的创造便不再仅限于企业自身，而是基于需求的用户价值的实现。这就要求企业员工了解并不断满足用户需求，同时用户也能获得体验迭代，此时，员工和用户价值就可以有机融合，价值的创造和传递也能够实现统一。

从更广的视角看，海尔共赢增值表变“零和博弈”为多方共赢，企业之间合作大于竞争，生态各方的共同目标都是为了创造用户的最佳体验，最终实现共创体验，共享增值。

在海尔共赢增值表中，海尔总结了37年来的创业创新经验，与全球管理学界进行学术共享。本次发布的《共赢增值表蓝皮书》收录了11篇研究报告，内容涵盖海尔集团的财务转型、成本策略、组织管控、管理会计报告、预算与业绩评价、薪酬与激励机制以及创新工具共赢增值表等，全面系统地呈现了海尔共赢增值表体系的创新研究成果。

(责编：曹淼、李源)